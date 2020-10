Palácsik Lilla: Nehéz szülés volt, de bármikor újra kezdeném

A napokban született meg Palácsik Lilla és Visváder Tamás fia, Noah, akinek nevét anyakönyveztetni olyan bonyolult volt, hogy arról még külön videót is készítettek.

Palácsik Lilla most először posztolt fotót a babáról, azaz, a lábáról Instagram-oldalára, amiben egyebek mellett köszönetet mond az orvosoknak és leírja pár gondolatát az anyasággal és a szüléssel kapcsolatban. A baba 3,78 kilogrammal és 57 centivel született, természetes úton, amit Palácsik csodának tart az endometriózisa miatt.

Sziasztok Drágák!💙Nem is tudom hol kezdjem!💕Először is szeretném megköszönni, hogy velem vagytok, hogy szorítottatok a várandósságom minden percében🙏🏻 Szeretném azt is megköszönni, hogy az én “kis” instacsaládom már 60.000 felett van! Szeretlek benneteket❤️ Noah baba most épp alszik, Apukája mindenben segít nekem/nekünk így végre van egy kicsi időm bejelentkezni! Életünk ajándéka 2020.10.06-án 11:10-kor 3,78kg-mal és 57cm-rel megszületett, természetes úton! Nehéz szülés volt, de bármikor újra kezdeném! Köszönöm a @robertmagankorhazegész csapatának a sok segítséget! Pár éve azt gondoltam, csoda lesz ha az #endometriosis után lehet egy babánk, most viszont úgy érzem a Jó Isten segítségével bármire képesek vagyunk, és szeretném ezt az élményt mégegyszer átélni!