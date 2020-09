Shia LaBeouf vagy megőrült, vagy marha jól színészkedett egy jótékonysági műsorban

Még egy marihuánás cigire is rágyújtott.

Sean Penn nemrég bejelentette, hogy a Változó világ című filmjének elkészítik a felolvasóestjét, ezt jótékonysági célzattal teszik. Ehhez csomó hírességet elhívott, köztük Jennifer Anistont és Brad Pittet, de ott volt Julia Roberts, Morgan Freeman és Shia LaBeouf is.

LaBeouf egy kocsiból jelentkezett be, miközben füves cigit is szívott. Jeff Spicolit alakította most, eléggé beleélte magát a karakterbe.

Hogy aztán tehetsége vagy a marihuána miatt játszott így, az már más kérdés, mindenesetre az internet imádta.

Shia LaBoeuf sitting in a car and visibly smoking is the highlight of the Fast Times at Ridgemont High table read pic.twitter.com/UGONdEC3ha — sam (@yahgnarly) September 18, 2020

Öhm:

Penn reakciói:

Sean Penn’s reaction to Shia LaBeouf’s Spicoli is everything 🤣 #FastTimesLive pic.twitter.com/dac1ExoBPD — Angel James (@angelmjames1) September 18, 2020

When I tell you Shia LaBeouf was DEDICATED to this role. #FastTimesLive 😂😂 pic.twitter.com/eTg1qtFL0s — Dani Kwateng (@danikwateng) September 18, 2020

Az egész:

