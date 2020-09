Elég nyögvenyelős, ahogy Palácsik Lilla összekötötte egy posztban férje kiesését, a gyereküket és egy reklámot

Nem túl finom az átmenet.

Palácsik Lillának van még mit gyakorolnia, ha azt akarja, hogy szponzorált bejegyzései ne legyenek annyira reklám szagúak. Igaz, hogy most is próbálkozott és sajnálkozott egy sort azon, hogy férje, Visváder Tamás kiesett A Konyhafőnök műsorából, sőt születendő gyereküket is belekeverte a történetbe, de elég erőltetett lett a poszt, amivel felújított kanapéjukról beszél.

Nagyon büszke vagyok rád @tamasvisvader , nekem mindig te leszel az én Konyhafőnököm❤❤❤ Igaz én is megkönnyeztem, amikor kiestél, de nem szabad búslakodni, mert életünk egyik legboldogabb szakasza vár ránk, mert hamarosan megszületik a kisfiunk👶🏼💙 A másik csodás dolog, aminek most nagyon örülünk, hogy sikerült felújíttatnunk a kanapénkat😍 Egy új magas minőségű kárpit került fel rá, aminek nem kényes az anyaga és nagyon könnyű takarítani

– írta Palácsik Lilla, aki még egy pár soron keresztül lelkendezett az új huzatról.

