Billie Eilish Insta-sztoriban üti Trumpot, de el tudjuk képzelni, hogy VIVA Comet-győztes bírálja Orbánt?

Magyarországon nagyon ritka, hogy mainstream híresség politikai véleményt fogalmazzon meg, ha ahhoz nem fűződik semmilyen privát érdeke, így különösen furcsa látni az Egyesült Államokban zajló eseményeket. Amerikában a kultúra része, hogy a hírességek közéleti kérdésekben véleményt formálnak, a tempó a koronavírus, a rasszizmus elleni tüntetések és a közelgő elnökválasztás miatt minden korábbinál jobban felpörgött.

Donald Trump elpusztítja az országunkat, és mindent, ami számunkra fontos. Olyan vezetőkre van szükségünk, akik megoldják a klímaváltozáshoz és a koronavírushoz hasonló problémákat, nem pedig letagadják őket. Olyan vezetőkre, akik felveszik a harcot az intézményesített rasszizmussal és az egyenlőtlenségekkel. Ez pedig ott kezdődik, hogy olyan emberre szavazunk, aki tudja, hogy mekkora a tét.

Ha nem tudnánk, kitől származik az idézet, könnyen azt gondolhatnánk, hogy demokrata képviselő intézte őket az amerikai választókhoz, hiszen egyre közelebb vagyunk a novemberi elnökválasztáshoz, amelyen a demokrata Joe Biden és a republikánus Donald Trump küzd meg az elnöki székért. A mondásokat azonban nem politikus kampánybeszédéből, hanem napjaink egyik legsikeresebb és -tehetségesebb fiatal előadójától, Billie Eilishtól citáltuk. Az énekesnő a múlt héten külön Instagram-posztot szentelt annak, hogy kifejtse, finoman szólva sem tartja jó elnöknek Trumpot, ezzel együtt pedig arra buzdította a követőit, hogy menjenek el szavazni, és lehetőleg ne a regnáló elnök neve mellé húzzák be az X-et.

Billie Eilish kiállásából nem lett országos botrány, a republikánusok nem átkozzák ki és bélyegzik kollaboránsnak, nem szállt rá a kormánypárti sajtó, de közben az ellenzék sem akarja őt kisajátítani magának. Mindössze arról van szó, hogy Billie Eilish elmondta a véleményét egy sokakat izgató kérdésben.

Valaki pozíciót kap, más esszét ír

A jelenséget persze az Egyesült Államokban is rengeteg kritika éri, de még ezzel együtt is nagyon furcsa Magyarországról nézni, hogy a tengerentúlon a kultúra szerves része, hogy színészek, zenészek vagy éppen sportolók aktívan foglalkoznak közéleti témákkal, egy-egy ügy mellett nemcsak a háttérben állnak ki, hanem közvetlenül a nyilvánossághoz fordulnak véleményükkel. Ez persze nem meglepő, hiszen arról az országról beszélünk, ahol a korábbi testépítő és filmsztár Arnold Schwarzeneggert korábban Kalifornia kormányzójának is megválasztották, a szintén a filmes világban utazó Ronald Reagan pedig egyenesen az elnöki székig vitte. A legfrissebb példa pedig természetesen Donald Tump, aki befolyásos üzletemberből és médiaszemélyiségből vált az Egyesült Államok elnökévé.

Pont az ő példájuk miatt Amerikában két kategóriára oszthatjuk a politizáló celebeket:

akik a civil foglalkozásukat hátrahagyva politikai karrierbe kezdtek, és

akik nem viselnek semmilyen pozíciót, de aktívak a közéletben és időről időre hangot adnak a nézeteiknek.

Az utóbbi kategóriába, a közéleti emberek, politizáló polgárok közé megszámlálhatatlanul sokan tartoznak. A jelenség a közösségi média elterjedésével vált igazán látványossá: korábban a szerepléshez szükség volt egy újságra, tévére vagy rádióra, amely közvetítette a sztárok gondolatait. Ma viszont már bárki beszélhet követlenül a követőihez akár a saját lakásából is egy Instagram-sztori, vagy tweet segítségével.

A celebek politikai aktivizmusa olyannyira elfogadott, hogy senkinek nem kell tartania attól, hogy elpártolnak tőle a rajongói egy-egy kiállás miatt.

Így haknizhatta végig Barack Obama kampányát Katy Perry, és nyújthatott ugyanúgy segítséget az előző elnöknek Oprah Winfrey és George Clooney.

De az érdeklődés korántsem csak az elnöki székig tart, elég csak a menekült problémára gondolni: itthon kevés híresség formált véleményt az ügyben, eközben odakint Amber Heardtől kezdve Lena Headey-ig tucatnyian követelték már, hogy bánjanak emberségesen a menekültekkel és ne szakítsák el a határnál a gyerekeket a szüleiktől. A legkülönlegesebb példa mégis Selena Gomezé, aki 2019-ben esszét írt a migrációs krízisről saját családja példáján keresztül. A Black Lives Matter mozgalom keretében pedig szintén láttuk azokat a felvételeket, amelyeken Halsey-től kezdve Ariana Grandén át Shawn Mendesig celebek tucatjai vonultak az utcára tüntetni a rasszizmus és a rendőri brutalitás ellen, nem is beszélve a szintén idetartozó #BlackoutTuesday mozgalomról az Instagramon. (Itthon egy napig tartott a nagy figyelemfelhívás, később mindenki, aki posztolta, visszatért az átlagos posztjaihoz.)

hours and miles of peaceful protesting yesterday that got little to no coverage.

all throughout beverly hills and west hollywood we chanted, people beeped and cheered along.

we were passionate, we were loud, we were loving.

cover this too please. #BLACKLIVESMATTER https://t.co/vD90CEtF94 pic.twitter.com/GZ6uKDfPM7 — Ariana Grande (@ArianaGrande) May 31, 2020

Ezzel együtt az elnöki politikát kíséri a legnagyobb érdeklődés a celebvilágban is, és nem Eilish az egyetlen, aki kinyilvánítja, hogy nincs megelégedve Trumppal. Az elnököt az elmúlt években is rengeteg támadás érte a sztárvilágból, de a koronavírus-járvány és az intézményesített rasszizmus ellen irányuló tüntetéssorozatok hatására ezek a hangok csak még inkább felerősödtek.

Az elnök egyik kritikusa Robert De Niro, aki már Trump megválasztásakor is nagyon sötéten látta Amerika jövőjét, és az évek előrehaladtával sem lett sokkal pozitívabb az álláspontja. Kettejük közös története során nevezte már Trump elnökségét segghülye komédiának, magát az elnököt agyhalottnak és igazi rasszistának, 2018-ban a Tony-díj átadásán pedig köszönő beszédében csak annyit mondott, Fuck Trump!, amiért vastapsot kapott a nézőtérről.

Természetesen szó sincs arról szó, hogy a jelenlegi amerikai kormánynak (és rendszernek) csak bírálói lennének, a republikánus oldalról is nagyon sok celeb megszólalását lehet hallani: a többi közt az Oscar-díjas Jon Voight, Kid Rock, Kirstie Alley és a Trumpot konstans kifigurázó Alec Baldwin testvére, Stephen Baldwin is nyilvánosan elkötelezte már magát Trump mellett, Connor McGregor pedig egyenesen fenomenális elnöknek nevezte őt.

Phenomenal President. Quite possibly the USA 🐐. Most certainly one of them anyway, as he sits atop the shoulders of many amazing giants that came before him. No easy feet.

Early stages of term also.

Incredible.

Congrats and Happy Martin Luther King Jr. day America 🇺🇸❤️🇮🇪 — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) January 21, 2020

A példákat még hosszasan lehetne sorolni, de a lényeg így is látható: a legnagyobb sztárok egyáltalán nem csinálnak problémát a véleménynyilvánításból, mert tudják, ezzel a karrierjüknek nem árthatnak. Elvégre a demokrácia éppen a vélemények szabadságáról szól.

Magyarország nem Amerika

Ezzel szemben Magyarországon évtizedek óta az a normális, ha a hírességeknek nincs politikai véleményük. Azon lehet vitatkozni, hogy ez jól van-e így, de az is egyértelmű, hogy a kialakult helyzet nem kizárólag a celebek hibája. Míg Amerikában nagyrészt tudják úgy értelmezni az emberek egy-egy híresség állásfoglalását mint egy közéleti kérdésben formált magánvéleményt, itthon az a tapasztalat, hogy amint valaki politizálni kezd, visszavonhatatlanul billogot éget magára, és besorolják valamelyik politikai párt mellé.

A paranoia valahol érthető, hiszen láthatjuk, hogy Magyarországon a szórakoztatóipar a különböző támogatások miatt ma is komolyan függ a hatalomtól, így sokan jogosan érezhetik úgy, ha valaki a hatalom mellé áll, anyagi érdekből teszi, míg az ellenoldal azért nem áll ki az értékei mellett, mert félti az egzisztenciáját.

Éppen ezért a sztároknak nem érdekük, hogy nevük „átpolitizálódjon”, így általában nem is próbálják formálni a közgondolkodást. Rendkívül ritkának számít, ha valaki tényleges kritikát vagy elismerést fogalmaz meg egy közéleti kérdésben. A legutóbb Fluor törte meg a csendet, aki az Index-botrány kapcsán fejezte ki a reményét, hogy egyszer ennek a korszaknak is vége lesz. Neki ráadásul nem ez volt az első odaszólása a hatalomnak, ki ne emlékezne arra, mikor a Petőfi TV élő adásában engedett el egy vicces sorosozást.

Istenes Bence is megszólalt az Index-ügyről, azt mondta, „egyre aggasztóbb, ami itthon történik”.

Nemrég pedig Lilu adott hangot egyértelmű véleményének a Kaleta-ügyben. Rajtuk kívül viszont nem igazán lehet példaként hozni senkit a magyar hírességek közül, akik konkrét véleményt fogalmaznának meg a mindahányunkat érintő kérdésekben.

Megvan a veszélye is

Más oldalról nézve nemcsak itthon, de akár az Egyesült Államokban is inkább a magyarhoz hasonló példát üdvözölnék sokan, mert egyenesen a demokrácia megcsúfolásának tartják azt, hogy a celebek formálják az erőviszonyokat. A „mit ért egy színész a külpolitikához vagy az egészségügyhöz” tartalmú „kritikák” mellett sokan azért nem tartják üdvösnek ha a hírességek közéleti kérdésekben nyilvánulnak meg, mert a politikusok helyett a hírességek dönthetik el a választást. Hiszen nem olyan nehéz elképzelni egy olyan szituációt, ahol a választónak nincs konkrét ötlete, hogy kire szavazzon, de mivel a kedvenc énekese elmondta, ő hova húzza az X-et, ő is ugyanoda fogja.

Akárhogy is, valójában nehéz arra programozni az agyunkat, hogy a kiállás tényleg nem több, mint egy vélemény. Olyasvalami, ami egy demokráciában mindenkinek lehet.

Illusztráció: Csóti Rebeka /24.hu