Nem akartak színészek lenni, aztán többeknek még az Oscar is összejött

Előfordul, amikor a nem akarásnak végül mégis jó vége lesz. Mondjuk pár viszonylag jó film. Vagy egy Oscar-díj. Az alábbi színészek egyáltalán nem úgy kezdtek neki az életüknek, hogy színpadon vagy kamera előtt fognak állni, aztán mégis ez lett belőle.

Vannak színészek, akik évekig tanulnak, majd évekig küzdenek azért, hogy valami minimális elismerést kapjanak, és vannak azok, akik egyik nap még pincérkednek, a másik nap pedig már egy sorozatban szerepelnek, ami azonnal híressé is teszi őket.

Channing Tatum

Amerikaifocistának készült, majd kirakták a főiskoláról, ezért dolgozni kezdett, többek közt chippendale táncosként egy Los Angeles-i klubban. (Igen, egy későbbi filmje, amit Steven Soderbergh rendezett, gyakorlatilag erről szól.) Tatum nem tervezte, hogy színész lesz, de a vetkőzés és a tánc mellett modellkedni kezdett, ahonnan viszonylag rövid úton jutott el odáig, hogy végül filmekben is szerepeljen.

Danny Trejo

Aki tényleg biztosan soha, de SOHA nem akart színész lenni, az Danny Trejo. Már fiatalon drogozni kezdett, emiatt többször is elkapták, fegyveres rablásért is elítélték, visszaeső bűnözőként összesen tizenegy évet ült börtönben, ahol végül bokszolni kezdett. Szabadulása után edzőként kezdett dolgozni. Egy forgatáson kellett a színészeket tréningelnie, a rendezőnek pedig megtetszett Trejo, akit egy szerepre is felkért A szökevényvonat című filmben.

Evangeline Lilly

Csak sétált az utcán, amikor felfedezte egy modellügynökség embere. Egyáltalán nem érdekelte a modellkedés (sem), de valamiért mégis felvette velük a kapcsolatot, hátha keres egy kis pénzt a tanulmányaihoz. Modellként végül nem kapott munkát, reklámokban viszont igen, amiket kisebb tévés szerepek követtek, és ezek után kapta meg Kate szerepét a Lost című sorozatban.

Johnny Depp

Nem akart színész lenni, aztán mégis lett három Oscar-jelölése. Tizenöt évesen kirakták az iskolából, zenélni akart, több együttese is volt, majd Los Angelesbe költözött, ahol megismerte Nicolas Cage-et. Az ő unszolására próbálta ki a színészetet, csakis azért, hogy azzal még több pénzt szerezhessen, hogy még többet zenélhessen. Depp végül bekerült a Rémálom az Elm utcában című filmbe, a többit pedig már mindenki tudja.

Charlize Theron

Ő sem akart. Csak táncolni. Viszont megsérült a térde, úgyhogy inkább modellként folytatta. Egy bankban figyelt fel rá egy tehetségkutató ügynök, amikor Theron jelenetet rendezett, miután nem fizettek neki. Három Oscarra jelölték, ebből az elsőt meg is kapta 2004-ben.

Mel Gibson

Az utóbbi évek alapján valószínűleg többen is vannak, akik jobban örülnének, ha Mel Gibson megmaradt volna a nemakarásnál, de nem így lett. Mel Gibson csak egy barátját kísérte el a Mad Max meghallgatására, aztán valahogy mégis ő kapta meg a film főszerepét.

Jennifer Lawrence

Huszonhat évesen már Oscart kapott a Napos oldal című film főszerepéért, pedig ő sem színésznek készült, hanem modellnek. Csak közben kiderült, hogy Lawrence-nek semmi köze a modellkedéshez, az ügynöke viszont elküldte pár filmes meghallgatásra, aztán ez lett a vége.

Ashton Kutcher

Biokémikusnak tanult, csak aztán valaki észrevette, hogy nemcsak okos, hanem jól is néz ki, ezért Kutcher modellkedni kezdett. Volt a Calvin Klein arca, dolgozott kifutókon Párizsban és Milánóban, aztán kedvet kapott máshoz is, és elment egy meghallgatásra, majd megkapta Kelso szerepét az Azok a 70-es évek show-ban.

Egyébként magyar színészek nemakarásairól is készült már egy csodálatos és hiánypótló összeállítás, amit Sazabio Instagramján lehet megnézni.

Kiemelt kép: Getty Images