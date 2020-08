Na, igen: hozzá van szokva.

Arnold Schwarzeneggernek van egy fia, Joseph Baena, aki a házvezetőnőjétől született még a kilencvenes években. Baena apjához hasonlóan testépítéssel tölti fiatal éveit, erről sokszor oszt meg izgalmas tartalmakat az Instagramján.

Most kiment kicsit pumpálni a tűző napra, láthatóan nagyon érezte a dolgot, a végén még be is feszített, mint az apja:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Joseph Baena (@projoe2) által megosztott bejegyzés, Aug 8., 2020, időpont: 3:53 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram.com/projoe2