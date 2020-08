Durván lefogyott a Downton Abbey főszereplője, Hugh Bonneville

Hugh Bonneville alakította Robert Crawley-t 52 epizódon keresztül a Downton Abbey című brit sorozatban. Ebben ő volt a főszereplő, a most 56 éves színész pedig a BBC The One Show című beszélgetős műsorában tűnt fel a napokban, ahol sokaknak feltűnt, mennyire lefogyott a színész.

Állítólag a karantén alatt fogyott ilyen sokat edzéssel, plusz a haját is rövidre nyírta, talán azért is ilyen feltűnő a változás:

Hugh Bonneville appeared on The One Show via video link, though viewers couldn’t quite believe it was him as he looked dramatically different. https://t.co/VHVe3JpOvz

— Buzz.ie (@buzzdotie) August 8, 2020