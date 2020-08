A koronavírusos segélyből vett magának egy Lamborghinit, egy Ford F-350-et, egy Rolexet, egy ingatlant

Pár éjszakai szórakozóhelyen és sztriptízklubban is ebből költött.

A hatóságok egy houstoni férfit azzal vádolnak, hogy csalárd módon használt fel pénzt a koronavírus-segélyalapból, és vett belőle több mindent is – írta a Business Insider.

A 29 éves Lee Price III 1,6 millió dollárt – 470 millió forintot –hívott le a Paycheck Protection Programból

, abból a 670 milliárd dolláros programból, amit a koronavírus gazdasági hatásainak csökkentése miatt hoztak létre, ebből segít az állam a fizetéseket továbbra is fizetni.

A segélykérelmet Price két cég, a Price Enterprises Holdings és 713 Construction nevében adta be, és azt írta, a vállalatoknak „jelentős” bérszámfejtési költséggel kell számolnia a „számos” alkalmazott után. Csakhogy se nem alkalmaznak senkit, akit a dokmentumokban felsorolnak, és nincs is bérkiadásuk ezeknek a cégeknek, vette észre az ügyészség. Sőt a 713 Constructionnél beírt vezérigazgató valójában 2020 áprilisában meghalt, a kérelmet viszont májusban adta be Price.

Viszont az így kiszedett 1,6 millió dollárból vett:

egy Lamborghini Urust;

egy Rolex órát;

egy 2020-as Ford F-350-es pickupot;

és egy ingatlant.

Valamint több ezer dollárt költött el szórakozóhelyeken, sztriptízklubbokban.

Az egészben van még egy csavar, ugyanis a múlthéten ugyanemiatt letartóztattak Miamiban is egy férfit.

A segélyalapból 3,9 millió dollárt (1,1 milliárd forintot) sikerült kicsalnia David T. Hinesnak. Ő szintén egy Lamborghinit, csak egy Huracant vásárolt, valamint luxusékszereket, drága ruhákat.

Kiemelt kép: Vladimir Astapkovich / Sputnik / Sputnik via AFP