Nem lenne rossz most egy tengerparti nyaralás.

Brooke Shields tudja, hogy mit kell csinálni egy unalmas hétfő reggelen, ezt be is mutatta Instagramon. Az egykori szupermodell/színésznő egy hajóról ugrik be a tengerkék színű vízbe, amit lassított felvételről nézhetünk végig. Sokkal jobb program, mint bármi, amit ezen az esős hétfői napon el tudunk képzelni. Shields egyébként idén lett 55 éves, ennek ellenére egyáltalán nem látszik ennyinek.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Brooke Shields (@brookeshields) által megosztott bejegyzés, Aug 3., 2020, időpont: 8:12 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram/@brookeshields