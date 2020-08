Vásáry Andrénak van haja és nagyon szokatlan a látvány

Az énekest 11 évvel ezelőtt a Csillag születik második évadában ismerte meg az ország, de mivel nem a legpopulárisabb műfajban tevékenykedik, így nem lett a bulvár gyakori szereplője. Éppen emiatt volt olyan meglepő, amikor megláttuk hajjal. Vásáry Andrét ugyanis nagyjából az alábbi külsővel szoktuk meg.

Ehhez képest, most így néz ki.

Az énekes egyébként tavaly szeptemberben esett túl egy újabb hajbeültetésen, de az utóbbi időszakban csak a fodrásza vette kezelésbe.

Nem titok, hogy korábban is voltak különféle beavatkozásaim. Eddig is volt hajam, csak mindig le volt nyírva rövidre, ám akik nem követnek engem rendszeresen, nekik biztosan meglepő lehet. Nagyon jó dolognak tartom, hogy a 21. században a férfiaknak is megvannak már azok a lehetőségek, amelyekkel változtathatnak a külsejükön, az egyenjogúság a szépségiparba is betört. Én mindig a természetességre törekedtem, így most is. Örülök, ha az emberek ezt észreveszik. A hajam kapcsán semmi extra és titok nincs, nem parókám van, csak dúsítottak rajta egy kicsit. Ez a haj ad egy másik karaktert, és az a jó, hogy ez bárki számára elérhető