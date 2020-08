Nem tudja, hogyan szabaduljon meg a homoktól a strandolás után? Itt egy trükk

Stephanie Scheffer „anyuci praktikája” következik.

Egy anya, Stephanie Scheffer a TikTokra töltött fel egy videót arról, hogy miként lehet nagyon egyszerűen megszabadulni a strandolás után a part homokjától, amit gyakran még akkor is talál magán az ember, amikor már órák óta elment onnan.

Nem is kell más hozzá, állítja Scheffer, csak hintőpor. A gyereke – vagy legalábbis egy gyerek – lábán be is mutatta, hogy behintőporozza kicsit átdörzsöli, és a homok már sehol sincs.

A rövid videót már 250 ezernél is többen látták, és tizedük kedvelte is, na meg persze kommentek is érkeztek hozzá. Az egyik hozzászóló magyarázza el, hogy

a trükk azért működik, mert a hintőpor felszívja a homokban található nedvességet, ami miatt alapvetően rátapad a bőrre.

Kiemelt kép: Axel Heimken/picture alliance via Getty Images