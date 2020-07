Lehet valami abban, hogy összejött Lily James és Chris Evans

Ha ez igaz, megvan az év kedvenc celebpárja.

Először július hatodikán fotózták le Londonban Lily James színésznőt és Chris Evanst együtt egy fővárosi szállodánál.

PICTURE EXCLUSIVE: Lily James heads back to Chris Evans’ London hotel after partying https://t.co/hWihSRWjfH — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 6, 2020

Most újabb képek készültek róluk, számolt be erről exkluzívan a Daily Mail. Ezúttal fagyizni ugrottak el Londonban és láthatóan jól elvoltak, még a fűbe is lefeküdtek kicsit. Ha több képet is megnéznétek róluk, a Mail oldalán megtehetitek. Ha valóban összejöttek, már megvan az év kedvenc celebpárja, az tuti.

Ok, ice cream in the park? Chris Evans & Lily James are already a top contender for cutest celebrity couple. pic.twitter.com/pDmiTJiKt5 — Chicks in the Office (@ChicksInTheOff) July 8, 2020

Lily Jamesről amúgy egyszer már írtunk nektek hosszabban:

Mint ahogy Evansről is:

Kiemelt kép: Anthony HARVEY / AFP és Ye liangjun / Imaginechina / Imaginechina via AFP