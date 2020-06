Kucsár Edina megmutatta, hogy néz ki a hasa szülés után

Szerinte fontos, hogy azt is megmutassuk a testünkön, ami nem tökéletes.

Kulcsár Edina készített egy fotót a hasáról, hogy hogyan is néz ki a második gyereke születése után. Azt írta a képhez, hogy férje, Csuti szerint nagyon menő, úgyhogy ő is annak tartja, mivel annak köszönheti két gyerekét. Azt is leírta, hogy fel kell vállalni azt is, ami nem tökéletes a testünkön, még akkor is, ha másoknak nem tetszik.

Lehet, hogy sokak most azt mondják magukban, hogy ,,jézus.. minek kell ezt a csúnyaságot mutogatni?” , de én fontosnak tartom, hogy a közösségi oldalakon ne csak azt mutassuk meg magunkon ami tökéletes, hanem azt is, ami nem az. Igazából az volt a fordulópont nálam, amikor odamentem a férjemhez @csut.i -hoz, boci szemekkel ránéztem és azt mondtam neki, hogy ,,Nézd milyen csúnya lett a hasam!🥺” majd felhúztam a pólóm. Minden gondolkodás nélkül óriási mosollyal rámnézett és azt mondta, hogy ,,DE MENŐ”!😃😅 Hát, elhittem neki és azóta én is ilyen szemmel nézem a hasamat a tükörben, de nem is igazán érdekel. Sokat köszönhetek ennek a ,,menő” hasnak. A 2 tündéri gyermekemet.🙏🏼❤️

— írta.

Kiemelt kép: YouTube/Tatár Csilla