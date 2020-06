Kórházba került egy kutya, mert varázsgombás ürüléket evett

Meglepetést tartogatott az ausztrál tengerparton elfogyasztott emberi ürülék.

Nagyot nézett egy ausztrál nő, amikor megtudta az állatorvosoktól, hogy miért lett rosszul Riley nevű kutyája, miután egy tengerparti séta közben felevett egy emberi ürüléket. Kasey Lee elmondása szerint az eb nem tudott egyenes állni, dülöngélt és remegett, majd azután vitték orvoshoz, hogy hányt.

Először arra gyanakodtak, hogy a Queensland államban található Paradise Point kisváros tengerpartján felvett ürülékben marihuána hatóanyaga lehetett, mert Riley tünetei erre utaltak. Azonban a tesztje negatív lett.

Lee elmondása szerint az orvosok ekkor közölték vele, hogy szinte teljesen biztosan egy olyan ember ürülékét ette fel az eb, aki előtte varázsgombát, azaz hallucinációkat okozó gombát evett, és az eb attól lett rosszul. A kutyus Lee közlése szerint azóta már nagyon jól van, és újra régi önmaga.

A varászgomba hatóanyaga nem csak a használó ürülékében, de a vizeletében is megtalálható. A szibériai sámánok is pszichedelikus hatású gombákat használtak, és tudni lehet, hogy az emberek a sámánok vizeletét itták, hogy ők is átéljék a hallucinációkat.

A kiemelt képen egy légyölő galóca. Fotó: Gettyimages