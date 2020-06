David Beckham olyan átéléssel olvas fel egy fejezetet a Harry Potterből, mintha egész életében erre várt volna

Ennél már csak az lenne jobb, ha láthatnánk kviddicsezni.

David Beckham is csatlakozott a kezdmeényezéshez, amiben sztárok olvasnak fel egy-egy fejezetet a Harry Potter első részéből, a Bölcsek köve könyvből. A láncot Daniel Radcliffe indította el, de például Dakota Fanningnek is jutott egy fejezetet. Most David Beckhamen volt a sor, aki a film ötödik részében játszó színésszel, David Tennanttal – aki Barty Kuport alakította – közösen olvastak. Beckham azt mondta, a labdázáshoz jobban ért, mint az olvasáshoz, de ennek ellenére összeszedte minden erejét, hogy ne hozzon szégyent gyerekeire, akik imádják a Harry Potter könyveket. A hatás kedvéért még egy Griffendéles sálat is a nyaka köré tekert.

Kiemelt kép: Instagram/@davidbeckham