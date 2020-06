Halálba ugrott a H betűről: hollywoodi tanmese a tragikus sorsú színésznőről

Peg Entwistle , aki mindössze 24 éves volt, amikor levetette magát a Los Angeles-i Hollywoodland felirat tetejéről , ahol állítólag a mai napig kísért, és aki inspirálta a Netflix új sorozatát, a Hollywoodot. Entwistle-t élete során folyamatosan balszerencse kísérte, ha nem vetett volna véget az életének a filmpremierje napján, akár olyan híres is lehetett volna, mint Marlene Dietrich.

Peg Entwistle története biztos, hogy ott lapul minden kezdő színész fejében, aki Hollywoodban akar szerencsét próbálni. Az öngyilkossággal végződő rövid élete megihlette Ryan Murphy-t is, aki az American Horror Story-t és az American Crime Story-t is jegyzi. Legújabb minisorozata most startolt el a Netflixen Hollywood címmel, amiben fiatal, feltörekvő színészek és rendezők próbálnak betörni a filmiparba a második világháború után. Entwistle élete adja az inspirációt a sorozat egyik karakteréhez, aki maga is egy kívülálló, és a siker és hírnév reményében érkezik Los Angelesbe.

A sorozatban emlegetett Entwistle nem fiktív alak, hanem egy létező személy, akinek szelleme a legenda szerint ma is kísért a Hollywood-feliratnál, mivel ott, vagyis pontosabban a „H” betűről vetette le magát 88 évvel ezelőtt, 24 évesen.

De mi vezetett odáig, hogy még azelőtt, hogy beindult volna karrierje, szó szerint halálba kergette a filmipar?

Eltitkolt házasság

Millicent Lillian Entwistle 1908-ban született Walesben, kétéves volt, amikor szülei elváltak. 1912-ben, mikor már nem volt maradásuk az országban, apjával Amerikába költöztek, eleinte Los Angelesbe, majd New Yorkba, ahol Robert Entwistle színházi menedzserként kezdett dolgozni, megházasodott és született két újabb gyereke.

A halál végigkísérte a színésznő életét, 1921-ben meghalt apja második felesége, majd rá egy évvel apját az autójában kirabolták és megölték. Tizennégy évesen a két féltestvérével együtt a nagybátyjukhoz, Haroldhoz költöztek. A gyerekkori tragédiái ellenére nagyon korán eldöntötte, hogy színésznő lesz, és miután megnézte a színházban a Peg O’My Heart című darabot, átkeresztelte saját magát Pegre. Egy-két kisebb szerep után 17 évesen már Ibsen Vadkacsa című darabjában szerepelt a Broadway-n, az alakításáért pedig az akkor épp kislány Bette Davis annyira rajongott, hogy ő is olyan akart lenni, mint Entwistle. 1926-ban bejutott egy nagy presztízsű New York-i társulathoz, a New York Theatre Guildhoz.

Entwistle 1927-ben hozzáment a színész Robert Lee Keith-hez, a házasságnak köszönhetően pedig kinyílt előtte néhány ajtó, így jutott kisebb szerepekhez a The Man from Toronto és a The Home Towners darabokban. A házassága annak ellenére, hogy jól indult, nem tartott sokáig, ugyanis egy ponton kiderült, férje már korábban megtapasztalta, milyen a házas élet, de azt is eltitkolta, hogy gyereke is van. Végül 1929-ben elváltak. Állítólag ebben az időben azért nem kapott sok szerepet, mert Keith indulatos színész volt, aki sokszor keveredett balhékba, és adósságba is sodorta magát.

A filmiparban próbált szerencsét, Los Angelesbe költözött

Ez volt az egyik ok, amiért a színésznő úgy döntött, otthagyja New Yorkot, és inkább a filmvászon felé fordul, úgyhogy 1931-ben Los Angelesbe költözött. A filmszerepek nem jöttek olyan hamar, mint azt remélte, egyáltalán nem volt olyan könnyű, hogy kitűnjön a többi színésznő közül. Az első szerepe a városban egy színdarab volt, a The Mad Hopes, amelyben Humphrey Bogart és Billie Burke oldalán játszott, a kritikákban úgy jellemezték, mint „a fiatalság elbűvölő képviselőjét”.

Hogy időben is elhelyezzük, mi zajlik ekkor a filmtörténelemben: már túl vagyunk a némafilmek hanyatlásán, bőven a hangosfilmeké a főszerep, Hollywood egyik legnagyobb női alakja éppen Marlene Dietrich volt, akinek Entwistle halála évében mutatták be a Sanghaj Express című filmjét.

A filmiparban öt nagy stúdió dominált: a 20th Century Fox, a Warner Bros., a Paramount Pictures, a Metro-Goldwyn-Mayer és az RKO Pictures. Utóbbi beválogatta egy filmszerepre, Tiffany Thayer Thirteen Women című könyvéből akkor készülő adaptációjában kapott egy nagyobb szerepet, de a végső változatból szinte teljesen kivágták, a kész filmben mindössze 15 másodpercet szerepelt. A stúdió végül felbontotta a szerződést Entwistle-lel még azelőtt, hogy bemutatták volna a filmet, így a színésznő szerep, pénz és B terv nélkül maradt.

Ráadásul ekkor javában tartott még a nagy gazdasági világválság, így a megélhetése is állandó veszélyben volt.

H mint Hollywood

1932. szeptember 16-án azt mondta a nagybátyjának, hogy gyógyszertárba megy. E helyett elkocsikázott a Hollywoodland felirathoz (egy ingatlancég óriás reklámtábláihoz), ami csak később rövidült Hollywoodra. Entwistle felmászott a majdnem tizenöt méter magas létrán, amit a H betű mögé rögzítettek, majd levetette magát. Másnap egy túrázó nő vette észre a kabátját és a cipőjét, majd pár perc keresgélés után megtalálta Entwistle holttestét a hegyoldalon. A pénztárcájában egy búcsúlevelet találtak, amiben ez állt:

Félek és gyáva vagyok. Sajnálok mindent. Ha már korábban megtettem volna, rengeteg fájdalmat spóroltam volna meg. P. E.

Aznap este ölte meg magát, amikor bemutatták a Thirteen Woment. A sors (és Hollywood) fintora, hogy nem sokkal az öngyilkossága után kapott egy levelet, amiben felajánlottak neki egy nagy filmszerepet. Peg Entwistle azok közé a sztárok közé tartozik, akik haláluk után sokkal híresebbek lettek, mint életükben valaha. Története, ahogy Hollywood szétzúzott egy feltörekvő színésznőt, oktató jelleggel szolgál mindenkinek, aki be akar kerülni a filmiparba.

Azóta is terjednek azok a legendák, hogy a Hollywood feliratnál kísért a színésznő szelleme, és a mai napig érezni lehet az erőteljes gardénia parfümjének illatát. Sokak szerint, ha valaki találkozni akar a szellemével, egy ködös estén a felirat közelében kell leülnie, és elmélkednie, akkor megjelenik. Két nappal a halála után Ohióban temették el, az apja mellett.

Kiemelt kép: Wikipédia/ Peg Entwistle