Ahogy Vera Wang, úgy ezek a sztárok is milliárdokat nyertek a génlottón

Látszólag nem öregszik sem Jennifer Lopez, sem pedig Keanu Reeves. De kik járnak még rajtuk kívül ugyanebben a cipőben? Gyűjtésünkből kiderül.

Pár hete számoltunk be arról a némileg különös jelenségről, hogy az internet nem akarja elhinni, hogy Vera Wang amerikai divattervező tényleg elmúlt hetven, holott a képei alapján harmincnak néz ki. A génlottón kétségtelenül nagyot nyert, ám nem ő az egyetlen híresség, aki akár évtizedeket is letagadhatna a korából.

Ennek apropóján készítettünk nektek egy gyűjtést öregedni nem akaró sztárokról, akik elvileg nem isszák unikornisok vérét, de a külsejük alapján azért erősen elgondolkodunk ezen.

Paul Rudd

A színész nemrég múlt ötvenéves, és igazából még mindig úgy néz ki, mintha a Spinédzserek című, 1995-ös filmből ugrott volna ki. Az alábbi két fotó között például kereken húsz év telt el, de a kép minőségén túl kevés dolog árulkodik a hatalmas időugrásról.

Adam Levine

Azon túl, hogy a Maroon 5 frontembere szanaszét tetováltatta magát az elmúlt években, és mindenféle hajszínt kipróbált, nem igazán látszik rajta, hogy nagyon öregedne. A lentebbi két kép között tizenöt év telt el.

Jennifer Lopez

Nyilván a magas labdák legmagasabbika ez, hiszen J. Lo klasszikus értelemeben nem is öregszik, valahol 2005 környékén dobta az egész életkor dolgot. Elég megnéznünk ezt a két képet, amin húsz év különbségeit elemezhetjük. Nagyjából kettő másodpercig, mire rájövünk, hogy csak a frizurája más az énekesnőnek.

Eva Mendes

Nagyon fura belegondolni, de még a Diszkópatkányok című agyatlan vígjátékban is szerepelt a színésznő, szóval tényleg régóta forog a neve Hollywoodban. Mióta összejött Ryan Goslinggal, viszonylag keveset hallunk róla, de az tény, hogy öregedni elfelejtett. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a lentebbi két kép, ahol tizenöt év a különbség. A címlapokon pedig még mindig tökéletesen mutat.

Jessica Alba

Stílusban tény, hogy sokat változott Alba, de arcvonásokban nagyon keveset az elmúlt húsz évben, és ki a fene hinné el, de jövőre már negyven lesz. Filmekben már keveset látjuk, azonban van YouTube-csatornája, ahol gyakran jelentkezik tartalmakkal.

Keanu Reeves

Jennifer Lopezhez hasonlóan ő a másik kakukktojás, aki egy bizonyos év óta ugyanúgy néz ki. Reeves nagyjából tizenöt éve döntött a borostás vonal mellett, lényegében legtöbbünk fejében így van meg a színész. A lentebbi két fotó között is tizenöt év a különbség, talán a hajstílus változott.

Kate Beckinsale

A színésznőt legtöbben a Pearl Harbor – Égi háború című filmklasszikusból ismerjük, ami amúgy 2001-es. A lentebbi két kép között pont tizenöt év telt el, Beckinsale pedig láthatóan megmaradt a húszas éveiben. Talán ezért talál maga mellé mostanság húszéves fiúkat.

Tony Shalhoub

A most 66 éves Shalhoub mindenkinek a flúgos Monk nyomozóként van meg, pedig már 1996-ban egy rakás díjra jelölték az Olasz módra című drámában nyújtott alakításáért. A lentebbi képek között 17 év telt el, gyakorlatilag (külsőleg) nem öregedett a színész, de azért növesztett egy jelentős méretű szakállt.

Halle Berry

Az egyik legnépszerűbb Macskanő most 53 éves, de simán letagadhatna egy húszast, elég ránéznünk a lentebbi fotókra, amelyek között huszonöt év telt el. Berry nem véletlenül ennyire fiatalos, hiszen elég durva edzéseket végez minden nap, ezt leginkább az Instagram-oldalán követhetjük figyelemmel.

Elijah Wood

Mindenki Harry Pottere Frodója jövőre már negyven lesz, amit akkor se hiszünk el, ha az anyakönyvi kivonatát leteszi elénk a színész. Mindenesetre tizenkilenc év alatt baromi keveset öregedett Wood, talán ez a gyűrű viselésének következménye. Legújabb filmje, a Come to Daddy pedig egy egészen szürreális alkotás, amiben picit elfelejtjük, hogy egykoron csak hobbitként tudtunk Woodra gondolni. Nemrég gyereke is született.

Paris Hilton

A lentebbi két kép közti évkülönbség kereken húsz, ráadásul a bal oldali a Playstation 2 konzol debütálásakor készült, szóval mind érezzük, hogy az mennyire régen volt. Ennek ellenére Hilton szinte semmit nem öregedett, mostanság mondjuk eléggé furcsa dolgokat posztol az Instagramján.

Pharrell Williams

Nehéz elhinni, de a rapper már a negyvennyolcadikat tapossa, és az öregedésre magasról tesz egy jó ideje. Williams alábbi két képe között tizenöt év telt el, amit akkor se mondanánk meg, ha arra kényszerítenének, hogy ezt a Varga Viktor klipet nézzük 24 órán át egy lesötétített szobában.

Idris Elba

A brit színésznél, akit a következő James Bondnak követelnek a rajongók, a 2000-es évek elején megállt az idő, gyakorlatilag az őszülésen kívül semmi jele nincs annak, hogy öregedett volna. A lentebbi képek között tizenhét évnyi különbséget láthatunk. Elvileg.

Denzel Washington

Elbához hasonlóan nála is megállt minden 2000 környékén, Washington ugyanis nem hajlandó öregedni. Vagy csak minimálisan.

Lucy Liu

Charlie egykori angyala és Uma Thurman kardforgató ellensége a Kill Billből, Lucy Liu is megállította az időt. A lentebbi két kép között húsz év telt el.

Héctor Elizondo

A színészt többi között a Micsoda nő!-ből vagy a Neveletlen hercegnő-sorozatból is ismerhetjük, és már vagy húsz éve ugyanúgy néz ki. Jelenleg amúgy 83 éves, és őszült egy picit az évek alatt.

Elizabeth Hurley

A színésznő filmekben már szinte nem is szerepel, helyette fürdőruhás képekkel pakolja tele az Instagramot, ami alapján hetente el lehetne mondani, mennyire jól néz ki ötven felett is. Mindenesetre való igaz, hogy alig öregedett húsz év alatt, jól bizonyítja ez a két kép is.

Reese Witherspoon

A színésznő is esélyes, hogy unikornisok vérén él, ugyanis a Doktor Szöszi-filmek óta nem nagyon akar tudomást venni az időről. Ennél is durvább viszont, hogy Witherspoon lánya tulajdonképpen az ő klónja.

Rosario Dawson

Ő sem kispályás, a színésznő most múlt negyvenegy éves, de alig tudnánk különbséget találni a lentebbi, 1999-es és 2020-as fotója között.

Kiemelt kép: ARCHIVES DU 7EME ART / PHOTO12 VIA AFP – Khaled DESOUKI / AFP – SHAUN CURRY / AFP