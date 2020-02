Elizabeth Hurley: Túl öreg vagyok már ahhoz, hogy merjek bikinit viselni a strandon

De otthon, privát helyen még simán.

Annak ellenére, hogy Elizabeth Hurley mostanság szinte csak fürdőruhás képeket tölt az Instagram-oldalára, a strandon már nem nagyon mer ugyanezekben mutatkozni (egyébként bikiniket forgalmazó cége is van). Most Susannah Constantine podcastműsorában, a My Wardrobe Malfunctionben beszélt a miértekről.

A legtöbb ember tök jól elvan a strandon fekvő pozícióban, de mikor felkelnek a helyükről, eltakarják magukat, velem egyetemben. Én nagyon szeretek beburkolózni. Nem nagyon szoktam bikiniben mutatkozni nyilvános strandon, túl öreg vagyok már ehhez. De privátban, otthon azért még igen.

Arról is beszélt, mi tartja fitten:

Nagyon nehéz, hogy odafigyeljek mit eszem és hogy mennyit tornázzak. Nagyon sok Estée Lauder krémmel kenem magam, ezekkel mindig törődnöm kell

– fogalmazott az 54 éves színésznő, aki elmondta, tudja, hogy bikini-tervezőként egyébként is életének egy része abból áll, hogy jól kell kinéznie, de tényleg a táplálkozás a legfontosabb: „Húst és halat eszem, de sok zöldséget is. Az elmúlt évben arra kezdtem figyelni, hogy az ételeim 50%-a zöldségből álljon. Nehéz, de tényleg sokat ér” – mondta.

Kiemelt kép: Instagram.com/elizabethhurley1