Wossala Rozina éttermének terasznyitóján annyian voltak, hogy a rendőrök is megjelentek

Csütörtökre időzítette Wossala Rozina az éttermének a terasznyitóját, ahol annyi ember jelent meg, hogy végül a rendőröknek kellett közbelépniük. Az eseményre már alapból több ezren jeleztek vissza a Facebookon, az eseményre pedig sokkal többen mentek el, mint amennyi embert elbír a terasz kapacitása. Wossala a Blikknek mesélte el, hogy mi történt pontosan.

Érthető, hogy mindenki örül, hogy két hónap karantén után kiszabadulhat, hihetetlen öröm a csapat számára is, hogy újra láthattuk a vendégeinket és pont az ötödik születésnapunk előtt meg is nyithattunk! Természetesen mindenkit kértünk arra és ki is írtuk, hogy figyeljenek a távolságra, tartsák be a szabályokat. A buli hevében azonban előfordult, hogy egy-egy baráti társaság összeverődött, ekkor jöttek meg a járőrök, akik nagyon jó fejek voltak.