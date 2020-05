Pirner Alma: A karantén a végéhez közeledik

Pirner Alma a közösségi oldalán osztotta meg, hogy a koronavírus okozta járványhelyzet valójában elég pozitív hatással volt az életére.

Most, hogy a karantén a végéhez közeledik, Nektek van olyan újonnan felvett szokásotok, amit ezután is meg fogtok tartani, mert hasznosnak ítéltétek meg? Gondolom pár új szokást és átalakítást a napi és hetirendünkben kényszer szült ebben az időszakban, mégis pozitív hatással volt az életünkre. Nekünk is van nem is egy, amiket igyekszünk majd megtartani