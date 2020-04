Bajban lennénk, ha be kéne tartanunk Pirner Alma karanténszabályait

Kitiltotta a mackóruhát és minden reggel sminkeléssel kezdi a napot.

Pirner Alma Instagramon számolt be arról, hogyan változtak a mindennapjai a karantén alatt. Hosszú listába foglalta, milyen szabályokat hozott meg, amivel könnyebbé teszi az életét vagy legalábbis elviselhetőbbé a bezártságot. A napi ritmusát nem biztos, hogy követni tudnánk, merthogy például már nem visel otthoni ruhát, hanem minden reggel kisminkeli magát és szép ruhába öltözik. A korán kelést elengedte, most már fél nyolcig engedélyezi az alvást magának, de este 11 órakor legkésőbb már ágyban van. A mackó mellett a tévézést is kitiltotta az életéből.

Nektek mi változott a karantén alatt?

Amire ebben az időszakban jobban kell, vagy jobban oda tudtok figyelni? 🙋🏼‍♀️ Én jó pár dolgot átalakítottam, teljesen tudatosan.

📌 A hajnali 5-6 órakor kelést elengedtem, tovább alszom, így az utazásokkal megspórolt időt ki tudom használni “Beauty sleep”-re.:-) 7:30 előtt nem kelek, viszont 23:00-kor legkésőbb lefekszem, így 8,5 órát alszom átlagosan.

📌 Este már csak sólámpa szolgál fényforrásnak, mely tökéletes az esti rituálémhoz és a cirkadián ritmus megfelelő működéséhez.

📌 A reggeli “POWER HOUR”-t, ami 1 óra, és az ERŐ ÓRÁJÁNAK hívom, kibővítettem. 💜 Eddig 20 perc meditáció – 20 perc tanulás/olvasás/20 perc edzés volt, most dupláztam mindent, az edzést tripláztam.

40 perc meditáció – 40 perc tanulás/olvasás, és 60-90 perc mozgás (amiben nem csak edzés, de jóga, pilates, nyújtás, és foam roller is benne van)

Nem egyszerre, hanem elosztva a nap részeire. 📌 4 alkalommal legalább főzök otthon, nem rendelünk semmit, azt esszük elosztva a hétre, amit készítettünk, megtervezve a heti 1 bevásárlást, és az étkezéseket.

📌 Egyáltalán nem nézek televíziót.

📌 Megszűnt a hosszú haj, most vállig érő és imádom. Könnyebben kezelhető sokkal.

📌 Otthon beszűntettem a “mackóruhát”, melegítőt, vagy nevezzük bárhogy, és csinos “casual wear” -ben vagyok, ami kényelmes, de “utcai”.

📌 Minden nap felrakok egy alap sminket, parfüm, alap szépítkezés, ápolt haj, stb.

📌 Napi egyre csökkentettem a kávé adagom.

📌 Lett egy irodám itthon, így megszűnt a laptoppal dolgozás meg irodázás az étkező asztalon, a kanapén és az ágyban, ezáltal vissza kerültek a dolgok a helyére, és energetikailag is sokkal jobb, mert bár itthon vagyunk, mégis szétválik a munka és a magánélet.

….és még folytathatnám a listát, mi minden változott itt a pár hét alatt, de most Ti jöttök.:-)

Nektek lettek új szabályaitok? #quarantinelife

Kiemelt kép: Instagram/@almapirner