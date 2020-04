Szőrzethez hasonlító teát itatott a luxusfeleségekkel Csősz Boglárka

Köllő Babett azt is tudja, hol látott ilyet utoljára.

Hétfőn este kerül adásba a VIASAT3 műsora, a Feleségek luxuskivitelben legújabb része, amiben Csősz Boglárka elviszi a többi feleséget egy kikapcsolódásnak csúfolt méregtelenítő, lébőjtölő hétvégére. A hétvégéjük első blikkre jól hangzik, de minél több programot ismertet velük Csősz, annál jobban bánják, hogy valaha is igent mondtak a meghívásra. Először is megmutatja nekik, hogy egy kukoricabajusz nevű teát kell inniuk, ha akarják, ha nem, ezzel kezdik a méregtelenítést, amit Csőszön kívül lényegében senki sem akar. Köllő Babett szerint ez az italnak nevezett valami leginkább a szőrzethez hasonlít. Azt is pontosan tudja, hogy hol találkozott vele legutóbb.

A nyolcvanas években láttam utoljára ilyet, egy férfimagazinban. Úgy nézett ki, mintha egy adag szőrzet bele lett volna szépen hányva a teámba és azt mondtuk, hogy ez egyészséges. Régen sem tűnt annak, most meg így ez pláne nem tűnik egészségesnek.

A nem túl gusztusos teához Polgár Tündének is volt egy-két keresetlen szava, amit passzív-agresszív módon ki is nyilvánított. Miközben Csősz beszélt, csak forgatta szemeit, majd egyszer csak felbőszült és azt mondta, hogy a szervezettel kapcsolatos savas-lúgos elméletet már rég megdöntötték, plusz, ő pihenni jött ide, nem teázni. Közben hozzátette, hogy ez az egész annyit ér, mint Csősz diplomája. Tehát, semmit.

Ez Bogi. Ő most ebben hisz, de mint az ilyen szemellenzős ló.

Érdemes megnézni Nagy Noémi tekintetét, aki nem szól egy árva szót sem, de arckifejezésével mindent elmond.

