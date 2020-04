Vége mindennek: Judi Dench is TikTokozni kezdett

Judi Dench az unokája kedvéért részt vett egy TikTok videóban, de csak FaceTime-on keresztül. A 22 éves unokája, Sam Williams – aki első ránézésre kiköpött Ed Sheeran – videóhívás közben vette rá a nagyanyját, hogy tanulja meg és táncolja el vele ezt a pár másodperces koreográfiát. Miután sikeresen eltáncolták, mindketten nevetni kezdtek, Williams pedig nagyon örült neki, mindkét öklét diadalittasan a magasba emelte.

Judi Dench’s grandson is doing TikTok dances with her over FaceTime. I’m obsessed. pic.twitter.com/7yX08ib0rP

