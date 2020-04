Zseniális, hogy Kiszel Tünde és a lánya tényleg elhiszik, hogy ettől kevésbé hizlaló a sütijük

Már attól is cukorsokkot kapunk, hogy nézzük.

Kiszel Tünde és lánya, Donatella is igyekeznek aktívabbak lenni a közösségi oldalaikon a karantén idején. Nemrég live-oztak a követőikkel, most pedig megosztottak egy videót arról, ahogy nutellás brownie-t készítenek. Rögzítették a folyamatot és közben felsorolták a hozzávalókat is.

A kedvenc részünk határozottan az, amikor arról beszélnek a fehérliszt, a cukrozott kakaópor, a margarin, a nagy pohár porcukor és a nutella összekeverése után, hogy étcsokit használnak, merthogy az kevésbé hizlal.

Próbáljuk egy kicsit egészségesebben megcsinálni a brownie-t, szóval étcsokit használunk

– magyarázta Donatella, amit aztán Kiszel Tünde is megerősített:

Az étcsoki egészséges és nem hizlal annyira.

