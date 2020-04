Kiszel Tünde áprilisban idomárként fenyíti a férfiakat új naptárfotóján

Végre kiderült az e havi tematika!

Végre kiderült, hogy néz ki Kiszel Tünde naptárának áprilisi fotója. Azt már eddig is tudtuk, hogy a 2020-as naptár tematikája a foglalkozások, de az csak ma, logikusan a hónap első napján derült ki, hogy áprilisban milyen munkakört próbál ki. Kiszel Instagramon jelentette be a hírt, hogy most idomárnak áll, azt is leírta, szerinte egy kicsit pikánsra sikeredett a kép, amin egy fiatal férfit próbál kibújtatni az ingjéből, miközben pálcával fegyelmezi.

Kiemelt kép: Instagram/@kiszeltunde_