Nemcsak a Kardashianok, más celebek is verekedtek már össze egymással

Mármint úgy igazán. Pofonokkal meg mindennel, mintha a legrosszabb Mónika Show-részben szerepelnének. És igen, itt most az egymással összebalhézó celebekről lesz szó, nem azokról, akik a paparazzóknak mentek neki.

Aki követi a Kardashianok életét – és még az is, akik nem – az elmúlt napokban nagy valószínűséggel szembetalálta magát az interneten azzal a videóval, amin Kim Kardashian és nővére, Kourtney Kardashian úgy esnek egymásnak, mintha a megboldogult Mónika Show szereplői lennének. A nővérek a család életéről szóló realityben kezdték el csapkodni és falhoz vágni egymást, mert épp nem értettek egyet valamiben.

Nyilván nem ők voltak a világtörténelemben az első celebek, akik összeverekedtek, elég sok emlékezetes celebbalhét láttunk már az elmúlt évtizedekben. Idézzük fel őket!

Nicki Minaj és Cardi B

A két rapper még 2018 őszén esett egymásnak. Pontosabban az történt, hogy a New York-i divathéten a Harper’s Bazaar péntek esti buliján Cardi B fenyegető stílusban, ordítva közelítette meg Nicki Minaj-t és asztaltársaságát, majd miután a biztonságiak megpróbálták visszafogni, levette a cipőjét, és hozzávágta Minaj-hoz. Végül valahogy mégis Cardi B fején lett púp.

Solange és Jay-Z

Ha valaki lemaradt volna: Solange Knowles Beyoncé húga, Jay-Z pedig Beyoncé férje. 2014-ben balhéztak össze, méghozzá a Met-gálán. Az egészet egy liftben található térfigyelő kamera rögzítette, a videón annyit látni, hogy miután Beyoncé, Solange és Jay-Z beszállnak a liftbe, Solange nekiesik nővére férjének. Hogy pontosan mi volt a probléma, az azóta sem derült ki, de az elmúlt évek történései alapján többen valószínűnek tartják, hogy Solange azért haragudott meg sógorára, mert megtudta, hogy az megcsalta Beyoncét. Kis kiegészítés: a táska, amivel a férfinak esett, napokon belül készlethiányos lett.

Drake és Chris Brown

2012 júniusában egy manhattani klubban Chris Brown és Drake egyszerre buliztak egy-egy társasággal. Úgy tudni, Brown odaküldött Drake asztalához egy üveg pezsgőt, amit Drake egy cetlivel küldött vissza. Állítólag az állt rajta, csak kevésbé szofisztikáltan, hogy még mindig együtt van Rihannával, aki azt megelőzően Brown barátnője volt. És akkor ezután lett egy kisebb tömegverekedés, üvegdobálásokkal és több sérüléssel.

A nemi erőszakkal vádolt Chris Brown elmúlt tíz évéből krimisorozatot lehetne forgatni Gyakorlatilag félévente vádolják meg valami erőszakos dologgal az énekest, aki még mindig arról híres, hogy 2009-ben megverte Rihannát.

Orlando Bloom és Justin Bieber

A TMZ írt még arról 2014-ben, hogy Orlando Bloom behúzott egyet Justin Biebernek Ibizán egy étteremben. Az nem derült ki pontosan, hogy mi volt a probléma, de nagy valószínűséggel a közös exek, Miranda Kerr és Selena Gomez miatt történt a hiszti. 2012-ben ugyanis Bieber és Bloom akkori felesége, Miranda Kerr kissé közel kerültek egymáshoz, 2014 tavaszán pedig Orlando Bloom Bieber exbarátnőjével, Selena Gomezzel bulizott viszonylag sokat.

Lindsay Lohan és Paris Hilton

2006-ban Lindsay Lohan és Paris Hilton viszonylag sokat buliztak együtt. Egészen addig, amíg nem balhéztak össze. Legalábbis készült egy videó Lohanről, amin azt magyarázza a paparazzóknak, hogy előző este Hilton megütötte őt egy buliban, és le is öntötte őt az italával. A videón a karját is megmutatja, ahol Hilton – állítása szerint – megütötte őt. Nem mintha látszódna rajta bármi sérülés.

Tommy Lee és Kid Rock

Nem nevezhető klasszikus verekedésnek, de anyázás és pofozkodás is volt Kid Rock és Tommy Lee közt a 2007-es MTV-díjátadón. Miközben Alicia Keys énekelt a színpadon, ezek ketten a backstage-ben összeszólalkoztak, természetesen a közös ex, Pamela Anderson miatt. Anderson és Lee 1995 és 1998 között voltak házasok, a színésznő később pedig Kid Rock felesége volt, egészen 2006-ig, majd ismét összejött Tommy Lee-vel.

Sinéad O’Connor és Prince

Az igazság már soha nem fog kiderülni, mivel Prince 2016-ban meghalt, de Sinéad O’Connor állítja, hogy az énekes megpróbálta megverni őt. Tudni kell, hogy az énekesnő legismertebb dalát, a Nothing Compares 2U-t Prince írta még 1985-ben, a sikereket viszont 1990-ben érte el vele O’Connor, aki elvileg engedély nélkül használta és dolgozta fel a dalt. Prince egy találkozót kért az énekesnőtől, hogy egyeztessenek a témában, de megegyezni nem sikerült, ellenben Sinéad O’Connor több későbbi interjúban is elmondta, hogy volt egy kis pofozkodás köztük, ő pedig még le is köpte az énekest.

Pink és Christina Aguilera

Sokáig csak pletyka volt, hogy a 2001-es Lady Marmalade miatt Pink és Christina Aguilera annyira összevesztek, hogy verekedésig fajult a helyzet, 2017-ben azonban végre kiderült, hogy valami tényleg igaz volt ebből. 2001-ben a két énekesnő Lil’ Kimmel és Myával együtt énekelték a már említett dalt, Pink és Augilera pedig állítólag azon vesztek össze, ki melyik részt fogja előadni. Pink végül egy Andy Cohennek adott interjújában elmondta, a veszekedésük, ha nem is teljesen, de majdnem tettlegességig fajult, amikor Aguilera egy szórakozóhelyen megpróbálta megütni Pinket. Pink azt mondta, az egész helyzet nevetséges volt, nem is értette, mi történik. Aztán hozzátette, hogy azóta szerencsére mindketten felnőttek, anyák lettek és már ki is békültek.

Courtney Love és Madonna

Végül pedig menjünk vissza kicsit a ’90-es évekbe, pontosabban 1995-be, amikor az MTV VMA-n Kurt Cobain özvegye, Courtney Love feltehetően túl sokat ivott, majd úgy döntött, jó ötlet lesz megdobálni Madonnát, miközben az interjút ad. Jó, ez nem volt egy klasszikus verekedés, és senki nem is sérült meg, de emlékezetes gyűlölködés volt Love részéről.

