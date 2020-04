Ezt a fotót látva nehéz elhinni, hogy utálja egymást Stallone és Eddie Murphy

Állítólag Stallone exfelesége, Brigitte Nielsen az oka mindennek.

A nyolcvanas évek közepén több érdekesség is történt Sylvester Stallone és Eddie Murphy kapcsán. Tudniillik, először Stallone-nak ajánlották fel a Beverly Hills-i zsaru főszerepét, de végül dobta azt, így landolt Murphynél. A második részben főgonoszként feltűnt Brigitte Nielsen is, aki akkoriban Stallone felesége volt.

Számos lap beszámolt arról akkoriban, hogy Murphy és Nielsen összejöttek a forgatáson, ez pedig teljesen keresztbe tett Stallone és Murphy barátságának is.

Utóbbiak amúgy annyira jóban voltak, hogy Al Pacinóval karöltve őket kérték fel A keresztapa harmadik felvonására, de minden a kukában landolt, mikor Stallone rájött a megcsalásra.

Erről amúgy egy könyvben is írtak, Nick de Semlyen részletes állításokat közölt az afférról Wild and Crazy Guys: How the Comedy Mavericks of the ’80s Changed Hollywood Forever című könyvében.

Na, de hogy jön most ez az egész ide?

Úgy, hogy Stallone nosztalgikus hangulatban van az Instagramon, és posztolt egy közös képet Eddie Murphyről és persze magáról, ami egyébként 1986-ban készült. Kettőt kell lapozni:

Pici érdekesség: Nielsen szerepelt az eredeti fotón, de Stallone elegánsan levágta róla.

Kiemelt kép: Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via Getty Images