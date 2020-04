„Csak erős ingerre van merevedésem”

Az önkielégítés teljesen máshogyan alakul, mint a partnerrel való közös élmény, leginkább ott keresendő a különbség, hogy a maszturbáláshoz sokan már akkor is hozzáfognak, amikor egyáltalán nincs merevedés. Ez egy lényeges különbség a szex és az önkielégítés között, ami problémákat okozhat partnerhelyzetben. Olvasónk ebben a témában írt nekünk, és válaszolunk a kérdésére. Várjuk a te kérdéseidet is a szexről a timea.sereg@24.hu email címre, bármit kérdezhetsz, ami érdekel a szexszel, nőkkel, férfiakkal kapcsolatban, a partnerrel való szexben, a testeddel kapcsolatban.

Olvastam a Ha pornót nézek, minden rendben, ha nővel vagyok, nem mindig áll fel című cikket, melyben azt javasolja, hogy addig ne is izgassuk sehogy sem a péniszt, amíg nincs legalább 70-80%-os merevedés. A problémám a következő. Nem csináltam önkielégítést három napig, mégsem tudtam elérni, hogy a péniszem merevedésnek induljon magától. Pedig fantáziáltam, kizártam mindent. Szervi gondjaim az urológus szerint nincsenek. Csak erős ingerre kezdődik el a merevedésem. Lehetséges, hogy ez hormonális probléma? Nagyon kétségbe vagyok esve, mert új barátnőm van, és vele jött elő a probléma. Merevedést el tudok érni, de mint mondtam, csak erős ingerre. Tudna esetleg adni egy javaslatot? Félek, hogy teljesen reménytelen vagyok.

Az olvasói levelet Kálmán (ál)nevű olvasónktól kaptuk, a maszturbálással összefüggő merevedési gondokról lesz szó, ami csak akkor jön elő, ha olvasónk partnerrel van együtt.

Mit lehet tenni?

Nincs teljesen reménytelen helyzet, megtörténik, hogy a pénisz csak a maszturbálással megszokott ingerre működik. De nem érdemes megijedni, ha partnerrel nem indul el a várt merevedés, hiszen ha sokáig, minden nap így önkielégít valaki, esetleg pornót is néz hozzá, azzal arra tréningelte a péniszét, hogy képekre, a kezdetekben merevedés elérése nélkül is megkapja az élvezést. Partnerhelyzetben azonban él az az elvárás sokakban, hogy csókra, a partner látványára azonnal legyen 100 %-os merevedés. Ha azonban valaki ahhoz szoktatta a péniszét éveken, évtizedeken keresztül, hogy nem szükséges a spontán merevedés az ejakulációhoz, akkor a pénisz nem is fog így működni, hiszen ekkor

az élvezés már reflexszerű folyamat, így amilyen mozdulathoz szoktatjuk a testünket, úgy fog garantáltan működni. Máshogyan nem, vagy csak akadozva.

Olvasónk okosan tette, hogy igyekezett változtatni szokásán az új partnerrel való közös élményért, de pár nap alatt nem lehet csodát tenni. Türelemmel kell a problémához állni, a pornót lecserélni erotikus novellákra, blogokra, a maszturbálást pedig kifejezetten csak másik kézzel, másmilyen mozdulatokkal, finomabb ingerekkel próbálgassa. Ez eleinte igen nehéz lehet, sőt, bosszantó is, de segítség lehet, ha legalább egy-két hétre minimalizálja a maszturbálást, heti 1-2 alkalomra. Pár hét alatt át lehet szoktatni a testet, a partnerrel ez idő alatt pedig az előjátékból és csókolózásból legyen rengeteg, tehát a pozitív élményeket gyűjtsük be az együttlétekkel, ne pedig a kudarcélményt.

A levélíróban az a kérdés is felmerült, hogy lehet-e ennek hormonális oka. Általánosságban azt lehet mondani, hogy ha van reggeli merevedés, akkor szervi gond nem valószínű. A hormonok megfelelő működését laborvizsgálattal ki lehet deríteni, vérvétellel megnézethetjük, mi a helyzet. Ha urológus kizárta a szervi okokat, és nem állapítottak meg eddig például inzulinrezisztanciát, cukorbetegséget, akkor a gondot kiváltó okot inkább a rosszul beidegződött szokásnál érdemes keresgélni. Azért is, mert ugye önkielégítéssel működik, csak partnerhelyzetben nem megy.

