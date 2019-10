Ha pornót nézek, minden rendben, ha nővel vagyok, nem mindig áll fel

Sokaknál probléma, hogy a pénisz partnerhelyzetben nem úgy működik, ahogyan a férfi szeretné. Erre is van megoldás, át kell szoktatni a péniszt arra, hogy szexhelyzetben is működjön. Ha neked is van a szexszel gondod, ha vannak kérdéseid, amikre régóta szeretnél választ kapni, várjuk a leveled a timea.sereg@24.hu email címre.

Szeretném, ha segítene,mert az aktusok során sokszor nem akar felállni a péniszem. Hét napból háromszor igen, de akkor is nagyon rövid időre. Ha új szexpartnerem van, akkor szoktam venni gyógyszert, ami segít abban, hogy mindketten jól érezzük magunkat. A tartós kapcsolatom emiatt ment tönkre. De például amikor pornót nézek, ott mindig rendben van.

Az olvasói levelet Jánostól kaptuk, akinek mi adtuk a nevet, ahogy mindenki másnak is, aki nekünk ír. Olvasónk gondja olyan probléma, ami rengeteg másik férfinél visszaköszön.

Mit lehet tenni?

Ha a partnerrel nem mindig van merevedés, de pornót nézve és maszturbálás ,közben minden működik, akkor egyértelmű, hogy változtatni kell a szokásokon, és a pornónézést abba kellene hagyni. A férfiak nagy többsége úgy kezd el maszturbálni a pornót látva, hogy még félmerev vagy semennyire sem merev állapotban elkezdik magukat kézzel izgatni, és aztán a saját kezük szorítására, annak gyorsaságára elélveznek. Azoknál, akik ezt évek óta, például kamaszkoruk óta hetente többször is csinálják, szinte garantált a probléma, amit a címben is olvashatunk. Az oka ennek az, hogy a pénisz működése is egy reflex szerű folyamat a testben, és ha éveken keresztül a leírt mechanizmushoz szoktatjuk, akkor partnerhelyzetben egyáltalán nem fog tud működni. Éppen ezért át kell szoktatni a testet, dolgozni kell a merevedési gondokon.

A puha péniszhez soha, senkinek nem szabadna hozzányúlnia. Csak és kizárólag akkor mehet a kézzel, szájjal való ingerlés, ha már magától van legalább 70-80 %-os merevedés. Ez maszturbálásnál is igen fontos, hiszen rögzül a pénisznél, hogy intenzívebb stimulálás szükséges a merevedéshez.

A pénisz átszoktatása az egyetlen jó és hatékony útja annak, hogy partnerhelyzetben rendszeresen működjön a merevedés, ezt pedig szexterapeuta segítségével gyorsabban el lehet érni. Otthoni körülmények közt, egyedül, a pornóról való leszokással érdemes kezdeni, ezek után pedig saját fantáziára kellene maszturbálni. Az önkielégítés jó, ha a megszokottól eltérően a másik kézzel zajlik, lassabban, finomabban. A hüvelynek teljesen más a szorítása, az érzése, így javasolt például jojoba olaj használata is a maszturbáláshoz. Mindezzel akkor lehet foglalkozni, ha urológus kizárta a szervi okokat, és ha reggelente van merevedés.

Az éjszakai és a reggeli merevedés azt mutatja, hogy a pénisz működik, és ha csak szexuális helyzetben, partnerrel nem megy, akkor azért tenni kell. A szokások megváltoztatása jó irány, emellett a partner segítsége is kell: ő se nyúljon hozzá a péniszhez mindaddig, amíg nincs magától merevedése. A kétségbeesés ilyenkor nem segít, a szorongás, pánikolás azon, hogy nem fog tudni teljesíteni a férfi, ront a helyzeten. Lehetőleg a nő ne vegye magára, ha elmarad a várt merevedés, ez nem fokmérője ilyenkor a vágynak, és azzal sem szabad egyenlővé tenni, hogy akkor ő nem elég vonzó a férfi számára. Ezen gondolatok, megjegyzések miatt még több szorongást élhet át a férfi, továbbra is görcsösséggel, merevedési gondokkal áll majd a szexhez. Ez idővel a szex hárításáig is eljuthat, de ezt el lehet és el is kellene kerülni.

