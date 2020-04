Duplán látunk, vagy tényleg ugyanabban a ruhában pózolt Kim és Kourtney Kardashian?

Lehet, hogy nincs elég ruhájuk, és már egymásét hordják?

Kim Kardashian már jó párszor megvádolta nővérét, Kourtney-t, hogy utánozza a stílusát, úgyhogy valószínűleg most sem nézi jó szemmel, hogy Kourtney ugyanabban a vintage Roberto Cavalli ruhában pózol, amit ő is hordott még januárban. Azt nem tudni, hogy vándorolt át a ruha nővéréhez, az is lehet, hogy Kim adta neki, de simán elképzeljük, hogy egyszerűen kölcsönvette, ahogy a testvéreknél szokás.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) által megosztott bejegyzés, Ápr 6., 2020, időpont: 6:05 (PDT időzóna szerint)



Egyébként az is előfordulhat, hogy ő engedte át Kimnek a ruhát, mivel a frissen posztolt fotó amellett elmondja, hogy nem most készült a kép, úgyhogy nem tudjuk, ki utánozta a másikat. Az viszont tagadhatatlan, hogy a ruha tigris mintázata éppen nagyon is aktuális a dokumentumsorozat, a Tiger King miatt, amit az idősebbik Kardashian lány is szeretett volna valahogy meglovagolni.

Kiemelt kép: Instagram/ @kimkardashian/@kourtneykardashian