Hoztunk néhány jó kis karanténreceptet a YouTube séfjeitől

Miután a magyar influenszerek gyakorlatilag munka nélkül maradtak, a vloggereink pedig látszólag eltűntek a koronavírus-járvány felbukkanása óta, kizárólag a YouTube-os szakácsok felé tudunk fordulni tartaloméhségünkben. Meglehet, nem tettük rosszul, merthogy a nagy ételfelhalmozások közepette elég jó tippjeik is akadnak például egy ananászkonzerv izgalmas elkészítésére. Mutatunk nektek egy karanténrecept-gyűjtést a kedvenc platformunkról.

Nemrég belevetettük magunkat az internet nagy szakácskönyvébe, hogy megnézzük, melyik receptek most a legnépszerűbbek a netezők között. Találtunk jó kenyeret, pizzát, de házi granolát is.

Elárasztják az internetet a tippek, hogy mit süssünk a házi karantén alatt A járvány miatt elérkezett az idő, hogy kísérletezzünk a konyhában, és az eredményeket meg is osszuk másokkal, hogy ne fogyjunk ki az ötletekből. Pizza? Kenyér? Croissant? Egyik sem lehetetlen!

Most azonban arra voltunk kíváncsiak, hogy a YouTube sztár- vagy kevésbé ismert séfjei milyen hasznos recepteket tudnak felvonultatni – egyszerű válaszokat kerestünk arra, mit főzzünk konzervbabból, hogyan használjuk fel a darált húst, vagy épp milyen alternatívát kínál a jó búzasör a kortyolgatáson kívül.

Jöjjön most tíz hasznos tipp a YouTube főzőmestereitől!

Vettél húsz kiló darált húst? Jamie Oliver segít elkészíteni

A házi karantén idejére sokan húsokat vásároltak, amit ilyen esetben érdemes úgy feldolgozni, hogy ne egyetlen adag étel elkészítésére használjuk fel. Megkönnyítjük a dolgunkat, ha előre dolgozunk olyan napokra, amikor nincs időnk ételkészítéssel foglalatoskodni. Jamie Oliver YouTube-csatornája ebből a szempontból is hasznos, mert tele van könnyű, gyors és értelmezhető receptekkel, amelyekhez sokszor magyar felirat is párosul. Így van ez a házi bolognai szósz elkészítéséről szóló videónál is, ahol a sztárséf bőséges adagot készít.

Jó módszer, hogy egy kis extra zöldséget csempésszünk a gyerkőcök étkezésébe

– mondja a séf arra utalva, hogy a recept rengeteg sárgarépát, hagymát és zellert is tartalmaz. Az adagokat persze lehet csökkenteni, de egy viszonylag gazdaságos és több mindenre felhasználható recept ez a mostani időszakban, és Oliver konkrétan lefagyasztja a kaja nagyobb részét.

Így használd a konzervbabot

Nem túl rég indult útjára a Street Kitchen egyik új rovata, a Green Kitchen, ahol vegán ételeket mutat be Fördős Zé és a csapata. A kezdeményezés üdvözlendő, legutóbb például egy csilis bab készült Madarász Kinga jóvoltából, ami alapvetően is olyan étel, hogy kevés cucc szükséges az összepakolásához. Ebben a receptben akadt egy-két meredek hozzávaló, mint például a folyékony füst, de ezek elhagyásával is gyorsan elkészíthető egytálételt lehet összehozni a fűszeresebb ízek kedvelőinek. Említsük meg gyorsan, hogy Fördős nemrég tapast is készített, ami a tartóssága miatt hosszú ideig eláll hűvösebb helyen.

A kamionosok sem fognak éhezni

Az st22lacika YouTube-csatorna készítője, Dajka László több videót is készített már a koronavírussal kapcsolatban, kamionsofőrként beszélt a külföldi járványhelyzetről, nemrég Ausztriából, Németországból és Párizsból is bejelentkezett. Mivel a kamionosoknak alapból nincs könnyű dolguk az étkezéssel kapcsolatban, Dajka pár éve elindított a csatornáján egy főzős szegmenst, ahol a kamionfülkében elkészíthető receptjeit mutatja meg, melyeket a világ különböző országaiban tanult. A tematika népszerű lett, egyes videói már a háromszázezres nézettséget is átlépték. A receptek összegyűjtése céljából a sofőr könyvet is írt az ötleteiből, de a főzős tartalmak továbbra is megmaradtak a csatornán. Pár napja Dániából jelentkezett be, hogy onnan mutasson egy hagyományos paprikás krumplit.

Nagy ördöngösség nincs benne, de inkább ennek essetek neki, mint a konzervnek

– hangzik el a tanács a videóban. Illik megjegyezni, hogy a videós híve az egészséges kajáknak, így a legtöbb recept amellett, hogy egyszerűen elkészíthető bárki számára, nem is túl megterhelő a gyomornak.

Egy kis mediterrán vonal sem árt a karanténban

Ha már a kamionos recepteknél tartunk, említsük meg a Kaliforniában élő és onnan YouTube-ozó Fodor Jánost is, aki eredetileg azért indította el a közel tizenháromezer feliratkozónál tartó csatornáját, hogy – egykori kamionsofőrként – ő is receptekkel segítsen valamit a kollégáknak. A tartalomkészítés azóta kibővült, kapunk vlogvideókat az amerikai mindennapokról, de a fő csapásirány még mindig a főzés köré épül. Feliratkozóival együtt már neve is született a videósorozatnak, Jani bácsi konyhája néven is belefuthattatok már itt-ott.

Most egy olyan receptet választottunk Fodor konyhájából, ami sokakból idegenkedést válthat ki, de az ananászos csirkemell elkészítésének módja még így is fényévekre van a menzás „dobjunk rá a csirkére egy karika ananászt”-féle megoldástól. Itt például egy besamel is készül az ételhez, gyakorlatilag az egész alapötletet újra gondolta. „Furcsa egy kicsit, de higgyétek el, nem mutatok hülyeséget” – meséli a videóban.

Nemrég a sokak által felhalmozott tartós élelmiszerekből is készített ételt, némileg átvariálva, háziasabbá téve ezeket a recepteket.

A vegánokra, vegetáriánusokra is gondolni kell

Németh-Hindi Fatimának két csatornája is van a YouTube-on, az egyik egy sima vlogcsatorna életmóddal kapcsolatos tartalmakkal, a másik viszont egy többnyire vegán recepteket bemutató főzőcsatorna. Utóbbi a Yama Kitchen nevet kapta (készítője könyvet is kiadott a receptekből), de a vegán étrend miatt kimondottan nehéz némelyik hozzávalót beszerezni manapság. Mi most egy zöldséglevest ajánlunk tőle, ami azért is jó a karantén alatt, mert olyan hozzávalók szükségesek hozzá, amelyek valószínűleg bőségesen megvannak legtöbbünk konyhájában, spájzában. Fatima elmondta, egy tradicionális családi receptről van szó, amit ő az anyjától tanult.

Aki a vegán receptek felé tolódna mégis, kipróbálhatja a csatornáról a tejszínes gombaragut polentával, utóbbi egy remek alternatíva lehet a rizs helyett.

Ha a home office miatt kevés időd van főzni, Nigella az embered

Ennél egyszerűbb receptet aligha tudtunk volna előbányászni nektek, már ami a főételeket illeti. Nigella Lawson neve vélhetően mindenkinek ismerősen cseng, ő volt az első tévés szakácsok egyike, itthon is őt láthatták a tévénézők először a képernyőkön. Magasból a mélyre zuhanásával korábban már hosszabban is foglalkoztunk, mostanság csak elvétve láthatjuk tévében, inkább kerekasztal-beszélgetései vannak, na meg a YouTube-ra pakolgat fel sok-sok receptet. Itt akadtunk rá a citromos csirkéjére, ami azért is jó, mert

a szárnyas alapanyagból sok fogyott a magyar szupermarketekből, azaz sokak mélyhűtőjében ott lapulhat.

Nigella videóinál még nem érhető el magyar felirat, ezért röviden elmondjuk, mit csináljatok, ha ezt szeretnétek holnap ebédelni: fogjátok a csirkét (comb, mell, szárny, mehet minden), bedobjátok egy tepsibe, ráraktok két darab feldarabolt citromot, némi friss kakukkfüvet, erre két löttyintés olívaolajat tesztek, és két fej fokhagymát gerezdekben, héjastól mellédobáltok. Alufóliával letakarva, 160 Celsius-fokon sütitek két órát, majd lekapva a fóliát, még negyvenöt percig pirítjátok.

Ilyen remek lesz, mint itt:

Sok tészta, kevés idő = olasz meló

Antonio Carluccio nevét itthon nem igazán ismerik az emberek, pedig egyik saját gyártású műsora, a Két éhes olasz jó ideig futott itthon is, sőt, ebből könyv is megjelent magyarul. Róla azt érdemes tudni, hogy ő indította el Jamie Olivert a szakácspályán, miután több mint húsz évvel ezelőtt felvette Neal Street Restaurant nevű éttermébe a fiatal séfet. Carluccio olasz sztárszakács volt, aki főleg Londonban munkálkodott sokat, néhány videója magyar felirattal is elérhető a YouTube-on. A mostani időszakban például tök hasznos a carbonara receptje, ami egy olasz tésztaétel némi húsos szalonnával.

Ő ugyan guanciale szalonnát használ, amit a sertés pofájából készítenek, de bármilyen sonka vagy baconszalonna jó helyette.

Carluccio ad egy jó tippet is: ha spagetti tésztát főzünk, nem kell semmilyen olajat önteni a főzővízbe.

Tojás, tojás és még több tojás

Ha már Carlucciót emlegettük, nézzük meg Gennaro Contaldo tippjeit is, ő volt Oliver szakácsmentora évekkel ezelőtt, egyúttal a Két éhes olasz című műsor másik tagja. Az ő tojásos receptjei is jól illeszkednek a házi karanténhoz: olcsón és gyorsan tudunk ezekből laktató kajákat megalkotni.

Háromféle frittatát, azaz az olaszok kedvenc tojáslepényét készítette el:

serpenyőben vöröshagyma, kaliforniai paprika, só, majd ráönteni a felvert, reszelt sajttal dúsított tojást,

serpenyőben bacon, vöröshagyma, só, majd ráönteni a felvert, reszelt sajttal dúsított tojást,

serpenyőben fokhagyma, csili, brokkoli, só, majd ráönteni a felvert, reszelt sajttal dúsított tojást.

Végül némi fedő alatt sütés után kis zölddel, például spenóttal lehet ízesebbé varázsolni. Tényleg alig tízperces kajáról van szó:

Hal van esetleg a fagyóban?

Gyorsan mentsük a menthetőt: alapvetően nem a legjobb ötlet olajban kisütni dolgokat, de a hal elkészítési módjai között ez mégis jó alternatíva.

A hagyományos panírozás helyett a tévés szakács, Hugh Fearnely-Whittingstall ad jó tippeket a YouTube-on. A sörös bundában sült halszeleteire érdemes ránézni, hiszen elvileg olajból is feltankoltak az emberek otthonra. Fearnely receptje nagyon egyszerű: nyolc evőkanál liszthez egy kanál mogyoróolajat kever (étolaj is megfelel), majd fokozatosan kell hozzáadagolni jó minőségű sört. Palacsintatészta-szerű állagot kell kapnunk, amit végül sózunk, borsozunk, és máris lehet belemártogatni a halszeleteket. Ezután következhet a sütés.

Magyar felirat nincs, de azért ránézhettek a metódusra meg a végeredményre is:

Fearnely-nek futott itthon műsora is River Cottage meséi címmel, ezt pár hasonló című műsora is követte. Hosszú, göndör hajától, ami a védjegye volt, azóta megvált.

Konzervből is lehet jó szendvics

A tonhal is tartós élelmiszernek számít, szóval a vásárlási listákon gyaníthatóan sokaknál szerepelt vagy szerepel mostanság is. Sok felhasználási módja létezik, a Rockin Robin Cooks nevezetű csatornán akad is egy népszerű recept, amire már hétszázezernél is több kattintás jött. Nagy okosság nincs benne: a konzerv tonhalhoz újhagymát, szárzellert, citromlevet, sót és fokhagymaport adunk. Rákenjük a masszát egy szelet kenyérre, majd mielőtt lefednénk még egy szelet kenyérrel, egy kis sajtot szórunk rá – eztán máris lehet megsütni serpenyőben vagy kontaktgrillen.

Sok baj nincs vele, és kétségtelenül kreatívabb, mint pirítóssal elpusztítani a konzerv halat.

Tanulás után jöhet a gyerekkel a Szikla palacsintája

Dwayne Johnson a mellett, hogy nagy, erős és mostanában úgy tűnik, minden filmben is ő szerepel, még egy valamiben jó: a palacsintasütésben. Persze sokkal inkább az amerikai receptben, mintsem a mi vékonyabb tésztájú édességünk elkészítésében. A YouTube-csatornájára fel is került a kedvence, ami arra is tök jó, hogy az otthoni tanulás után ezt elkészítve vezessétek le a feszültséget a gyerekekkel.

A recept: készíteni kell egy ganache-t étcsokiból és meleg tejszínből, majd golyókat formálva eltenni a hűtőbe kis időre. Ezután megalkotjuk a palacsintatésztát, ami egy bögre lisztből, egy bögre tejből, két-két evőkanál lisztből, sütőporból, étolajból, egy tojásból és némi sóból áll. Sütéskor pedig a palacsintatészta közepére dobjuk a ganache-csokigolyókat, hagyva, hogy szépen elolvadjanak a hőtől. Ekkor kapjuk meg a végeredményt, ami kicsit izgalmasabb a töltelékkel.

Utána díszíthetitek, ahogy szeretnétek, és állítólag tényleg jó, a Szikla hetente kiposztolja, hogy edzés után ezt eszegeti.

+ 1 kenyér recept

Esélyes, hogy a Google-kereséseknél most az első helyek valamelyikén tanyázik az otthoni kenyérsütés, miután a házi karanténban is a legtöbbeknek szüksége van erre az alapélelmiszerre. Mi egy hosszú cikkben már megmutattuk nektek, mi a jó házi kenyér titka, azonban érdemes megnéznetek a Nosalty új videós receptjét, amelyben egy élesztő nélküli receptet mutatnak be (ebből az alapanyagból egyébként is hiány van most a boltokban, száraz és friss verzióból egyaránt).

A lap mellesleg elindította #Házimenza nevű rovatát, ahol az otthoni főzőcskézéshez adnak jó kis tippeket.

Kiemelt kép: Instagram.com/fordosze/gennarocontaldo és YouTube.com/YamaKitchen