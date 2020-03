Rita Ora új videóklipjénél rég láttunk szürreálisabbat

Hogy lehet 3 és fél percbe ennyi mindent sűríteni?

Március 27-én debütált Rita Ora új videóklipje, ami a How To Be Lonely című dalához készült és az már biztos, hogy komoly kutatómunkába kéne kezdenünk ahhoz, hogy annyi bizarr jelenetet összeszedjünk, amit az énekesnőnek három és fél percben sikerült megugrania.

Például egy tonnányi tojást tört össze és kent szét magán. (Habár remélhetőleg csak az utómunkának köszönhetően látunk ennyit és nem ment mind kárba.)

Minden bizonnyal a hangyák se igaziak, de máris vakaróznunk kell…

Fotó: YouTube/Rita Ora[/caption]

A csontvázakkal való intim együttlét sem egy bevett gyakorlat.

Fürdeni is maximum tejben szoktak, nem aranyszínű festékben.

Fotó: YouTube/Rita Ora[/caption]

És a szív alakú medál is új értelmezést nyert.

És akkor jöhet a teljes videó:



Kiemelt kép: YouTube/Rita Ora