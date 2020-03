Bella Thorne annyira unatkozik az önkéntes karanténban, hogy feldíszítette a lépcsőfordulót

Egy idő után ezt is megunta.

Bella Thorne nem viseli jól a karantént, mivel nagyon unatkozik. Annyira, hogy elkezdte virágokkal kidekorálni a házát, amit meg is örökített Instagram-oldalán. Valószínűleg egy idő után azt is megunta, ezért, miután feldíszítette a lépcsőfordulót abba is hagyta a procedúrát. Azért megígérte, hogy ha folytatja a dekorálást, azt megmutatja rajongóinak.

Ha unatkozol, alakítsd át az otthonod egy virágmezővé 😍 még sok munka van vele, de már dolgozunk rajta @dani_thorne-nal. Majd még poszolok a dekorálásról!

-írta.

Amellett, hogy unatkozik, még a barátja is hiányzik neki, akivel most egy darabig nem tud találkozni a koronavírus miatt.

Még mindig nem tudom, mikor láthatjuk újra egymást, FaceTime-on keresztül ünnepeljük az első évfordulónkat ♥️Bárcsak újra átélném ezt a pillanatot, az olasz rocksztárommal 😍

Kiemelt kép: Instagram/@bellathorne