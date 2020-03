Nicsak, ki vagyok: Király Viktor szinte azonnal lebukott

Az első leleplezés újabb pontot hozott Majkáéknak.

A Nicsak, ki vagyok műsora is leáll a koronavírus miatt

Ahogy a múlt héten Fodor Zsóka, úgy a Nicsak, ki vagyok legutóbbi – és bizonytalan ideig utolsó – adásában Király Viktor sem tudta igazán álcázni magát az óriási tökfej ellenére sem.

Igaz, az énekes nem is számított másra, hiszen Hajós Andrással és Majkával szinte napi szinten találkoznak. A produkciója első néhány pillanatában mégis Judy ismert rá először, de aztán már Majka is biztos volt benne, ő ráadásul a mozgását is felismerte. Az ő csapatunk így 5-2-re vezet Ábel Anitáékkal szemben.





Kiemelt kép: tv2.hu