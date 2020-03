Ezzel foglalkozik mostanában Marty McFly és Doki

Nemrég írtuk meg, hogy a Vissza a jövőbe-trilógia két főszereplője, Marty McFly és dr. Emmett Brown egy jótékonysági gálán összeállt egy friss fotóra, a hír pedig annyi reakciót generált, hogy úgy döntöttünk, megnézzük, mi történt a színészekkel az ikonikus filmek óta.

A két szereplőt Robert Zemeckis és Bob Gale álmodta meg, a sikerekhez hozzájárult a filmsorozat legendás, DeLorean DMC-12-es típusú autója és Steven Spielberg produceri munkája. Fox és LLoyd azóta többször visszatértek már a figurákhoz ilyen-olyan reklámfilmekben, late-night show-s megjelenések révén, de színészi karrierjük Zemeckis három filmjében csúcsosodott ki.

Lloyd civilben is egy őrült feltalálónak tűnik

Épp Mexikóban forgattam egy filmet, mikor megkaptam a Vissza a jövőbe forgatókönyvét, de közben színházi szerepeket is ajánlottak. Szerettem volna visszatérni a színpadra, a film szkriptjét emiatt el se olvastam, csak levágtam az asztalra. Egy barátom ugyanakkor figyelmeztetett: a lehetőségek nem kopogtatnak majd örökké, jól gondoljam át, mit csinálok. Mégis elolvastam, Spielberg neve meggyőzött, végül tehát annak ellenére visszatértem Los Angelesbe, hogy nagyon nem akartam. Zemeckis munkamorálja fertőző volt, ami átragadt rám is, így egyre inkább belemerültem a filmbe

– fogalmazott a most 81 éves Christopher Lloyd egy hosszú videóinterjúban, amit öt éve készítettek vele karrieráttekintésként.

A Vissza a jövőbe harmadik, egyben utolsó része 1990-ban jött ki, hasonló főszerepek már nem találták meg a sci-fi után, de azért 1993-ban Walter Matthau oldalán részt vett a (kritikailag is sikeres) Dennis, a komisz című vígjátékban, amiben emlékezetes alakítást nyújtott egy szökött rab szerepében.

Nem mondhatni, hogy kevésszer láttuk volna azóta, inkább csak arról van szó, hogy már nem főszerepeket kap, sokkal inkább ráállt a kisebb munkákra, melyek között akadnak persze igazi kasszasikerek is, mint az Agymenők című sorozat. Általában két fő karaktert osztottak rá: vagy a bohókás, furcsa figurák szerepeire találták meg, vagy gonoszokat alakított. Azt mondja, nincs baja azzal, hogy bekategorizálta Hollywood, ő tisztában van azzal, hogy sokrétű színész, aki bármit képes eljátszani, ha arra kerül a sor.

Szeret a Doki bőrébe bújni, így tett a Hogyan rohanj a veszTEDbe című filmben is, ami erőteljes utalást tartalmazott a filmsorozat harmadik – egyben Lloyd kedvenc – darabjára. A munkamániás Lloyd jelenleg is hat produkción dolgozik.

A színész az amerikai Metrónak így beszélt a sci-fi trilógiát követő karrierjéről: „Amíg egy forgatókönyv nem totálisan szemétre való, dolgozni fogok, jöhet bármi. A pénz már nem igazán érdekel, persze nem jön rosszul. Ez egyfajta filozófia nálam”. Nem mondott valótlanságot, a harmadik Zemeckis-film óta 184 különböző alkotásban találkozhattak vele a nézők, ezekbe mozifilmek, tévéfilmek, sorozatok, videojátékok és rövidfilmek is beletartoznak. Ha nem kizárólag filmes munkáit figyeljük, hanem például a reklámokat is, simán felszökik kétszáz fölé is ez a szám.

Karrierje során számos reklámfilmben megfordult, jóllehet, ezekben szintén Brown dokiként jelent meg: Kevin Durent oldalán egy Nike-reklámban szerepelt; J. Foxszal egy Toyota-reklámban tűnt fel; egy Lego-videojáték előzetesében is felbukkant; egy YouTube-ra felkerült found footage-videóban is szerepet vállalt; a filmek kapcsán pedig a Universal Studios rövidfilmet készített Lloyddal, amiben a szériából ismert, 2015. október huszonegyedikei dátumról üzent a színész.

Pár éve a Guardiannek is arról beszélt, hogy sok dolga amúgy sem lenne a filmezésen kívül. Mint mesélte, semmi nem villanyozza fel jobban, mint egy forgatókönyv, ami az ügynökéhez beérkezik. Gyerek módjára veti bele magát ilyenkor a munkába, hogy minél hamarabb átolvassa az oldalakat – úgy véli, amíg egészséges, biztosan szerepelni fog.

Érdekesség, de nem a Brown doki a kedvenc karaktere, amit valaha eljátszott. „A Száll a kakukk fészkére volt az első szerepem, egy nagyszerű csapattal. Olyasvalakivel dolgozhattam, akire nagyon felnéztem, ő volt Jack Nicholson. Mindent láttam tőle, és el se hiszem, hogy egy filmben játszhattam vele. Louise Fletcherrel, Danny DeVitóval, ráadásul Miloš Forman rendezésében. Ez volt a legszebb és legkomolyabb tapasztalat számomra. Jó karaktert is kaptam, nekem az jelentette a csúcsot” – magyarázta az Under the Radar című lapnak. A színész a közösségi médiában is jelen van, aktív Twitter-felhasználó, jó pár éve DocBrownLloyd néven regisztrált, elég gyakran oszt meg és ír ki dolgokat. Nemrég a gyorshajtás veszélyeire hívta fel az figyelmet egy filmes utalással: „Kérlek, a 405-ös úton ne menjetek nyolcvannyolc mérföld per órával. Szép vasárnapot!”.

Mindemellett nagy támogatója a Demokrata Pártnak és az Obama-családnak – tőlük rendszeresen osztogat meg különféle képeket, posztokat. Ezzel párhuzamosan komoly bírálója Donald Trump munkásságának. Két évvel ezelőtt volt egy nagy sikert aratott bejegyzése arra a CNN-hírre, miszerint Kim Kardashian a Fehér Házban találkozott Trumppal, hogy megvitassák az új börtönreformot, ehhez közös képüket mellékelte a hírcsatorna. Lloyd csak annyit fűzött hozzá:

Magasságos egek! Csak találjam meg a DeLorean kulcsait…

Magánélete is színes: eddig ötször nősült, legutóbb 2016-ban, akkor az ingatlanügynök Lisa Loiaconót vette feleségül.

Fox egyre kevesebbszer lép nyilvánosság elé

Eredetileg nem Michael J. Fox volt az elsőszámú választás McFly szerepére, hanem az első film forgatásának idején huszonhárom éves Eric Stoltz, akit azonban több hetes közös munka után kirúgtak a produkcióból. A helyére érkezett meg Fox, aki egyidős volt Stoltzcal (itt egy összehasonlító videót is láthattok ugyanazon jeleneteikből), de egészen más energiákat hozott, legalábbis Lloyd szerint.

Eric remek színész, de nagyon komoly srác, Michael pedig totálisan gyerek, aki elképesztően naiv és izgatott volt, amolyan nagybácsi-unokaöcs viszonyba kerültünk, ráadásul két helyre dolgozott, még javában benne volt a Családi kötelékekben.

– mesélte a már említett videós anyagban. Foxról főként amiatt hallunk manapság, mert Parkinson-kórban szenved, amit harmincéves korában diagnosztizáltak nála (ekkor tíz évet jósoltak neki az orvosok), de 1998-ig nem állt nyilvánosság elé ezzel. Miután megtudta, hogy beteg, alkoholista lett, amiből felesége tudta csak kirángatni, ezek után még pár filmben és szinkronmunkán dolgozott, de manapság már egyáltalán nem foglalkoztatják ezek.

Több mint egy évvel ezelőtt hosszú interjút adott a New York Timesnak, amiben egészségügyi állapotának romlásáról is szót ejtett. Problémája van a gerincével, ami végett mozgási nehézségei támadtak, egyre gyakrabban kezdett elesni. Megműtötték, majd szeretett volna ismét kamera elé állni, de nem javult az állapota, komolyat zuhant a lépcsőről, szilánkosra törte a karját.

Nem akarok ilyeneket mondani, hogy minden okkal történik. De minél váratlanabb valami, annál többet lehet tanulni belőle

– mondta akkor. Szerinte a betegség lehetőséget adott neki arra, hogy tehessen valamit azokért, akik ugyanilyen gondokkal élnek. Állapota rosszabbodásával létrehozta saját Parkinson-kór alapítványát, amin keresztül a betegség gyógymódját kutatják, már nyolcszáz millió dollárt összegyűjtöttek, forint árfolyamon több mint kétszáz milliárd forintot.

Rendszeresen tart jótékonysági eseményeket is, idén márciusban pedig részt vett a Demokrata Párt egyik elnökjelöltjének, Pete Buttigiegnek a kampányában, amihez egy videó is készült. Mint abban fogalmazott, 2006-ban a reptéren találkozott egy illinois-i szenátorral, aki egy beszélgetés után teljesen lenyűgözte őt. Mint kiderült, Barack Obama volt az, Fox pedig azt mondta a feleségének, az az érzése, ez a férfi lesz az Államok következő elnöke. Hasonlóan gondolkodik Buttigiegről, aki fontosnak tartja a hozzá hasonló betegségben szenvedő emberek segítését.

Néhány bestsellert is írt a betegsége kapcsán, most újabbal jelentkezik majd: No Time Like the Future címmel érkezik egy írása idén novemberben, aminek megjelenésére egy jótékonysági estét is tervez. Apropó jótékonysági est: az egyik legutóbbin összefutott egykori kollégájával, Lloyddal is, akivel sikerült pár közös fotót lőniük és ami cikkünk apropóját is adták. A teljes világsajtót körbejárták a fotók, számos kommentelő már a film folytatását követelte a képek láttán, csakhogy erre két okból kevés az esély: Lloyd ugyan rábólintana egy negyedik részre, de Fox nem kíván többé filmekben szerepelni, valamint Zemeckisék nem szeretnék eladni a megfilmesítés jogait, mindössze egy színdarabnak adtak engedélyt erre.

Érdekesség, hogy készült egy deepfake-technológia segítségével megszerkesztett Vissza a jövőbe-jelenet, ahol Marty szerepében Tom Holland, míg a Dokiéban Robert Downey Jr. volt látható.

Kiemelt kép: Jeff Kravitz/FilmMagic és UNIVERSAL PICTURES / ARCHIVES DU 7EME ART / PHOTO12