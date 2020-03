Koronavírus-járvány: Jared Leto két hétig sivatagban meditált, csak most értesült róla

Jared Leto egészen érdekes dolgot írt ki Twitter-oldalára, a negyvennyolc éves színész arról elmélkedett, hogy csak most tudta meg, mi is a helyzet koronavírus-ügyben világszerte. Amiatt nem volt fogalma az egészről, mert elvonult a sivatagba közel két hétre meditálni, és semmilyen kommunikációs eszközt nem vitt magával.

– kezdte, hozzátéve, egy nagyon új világba lépett be emiatt, sok üzenetet kapott a családtól és barátoktól arról, hogy mi történt eddig. Ő is elmondta, mit kell most tennünk.

Wow. 12 days ago I began a silent meditation in the desert. We were totally isolated. No phone, no communication etc. We had no idea what was happening outside the facility.

— JARED LETO (@JaredLeto) March 17, 2020