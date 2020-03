Ed O’Neill egy esküvőjét ünneplő pártól tudta meg, hogy befejeződik az Egy rém rendes család

A csatorna nem közölte vele, ismeretlenektől tudta meg a nyaralásán.

Hamarosan véget ér a Modern család, ennek kapcsán pedig Ed O’Neill volt a vendég Ellen DeGeneres műsora legutóbbi epizódjának, és természetesen szóba került másik sikersorozata, az Egy rém rendes család is. A kultsorozat Al Bundy-ja elmesélte, hogy anno amikor a csatorna elkaszálta a szériát, vele nem is közölték előtte a hírt. Éppen a szülővárosában pihent, kijött egy reggelizőhelyről, amikor egy éppen ott parkoló, frissen összeházasodó pár felismerte őt, majd sajnálatukat fejezték ki. O’Neillnek fogalma se volt elsőre, mire gondolnak, de kiderült, hogy a rádiókban már bemondták a hírt addigra, hogy az Egy rém rendes család nem folytatódik. Ugyanakkor úgy volt vele, hogy jobb volt így megtudni. Azt is elárulta, hogy a csatornától még búcsúajándékot se kapott soha a stáb.

Kiemelt kép: YouTube