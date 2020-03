Elment egy múzeumi beszélgetésre, ajándék lett a vége.

Daniel Craig 52 éves lett március másodikán, másnap pedig a New York-i Modern Művészeti Múzeumban járt, ahol lényegében egy kérdezz-felelek típusú rendezvényre volt hivatalos. A Bond-filmek kapcsán kérdezgették a színészt, akit az esemény szervezői megleptek egy tortával is.

Amit kvázi belebújtattak egy öltönyt ábrázoló fondant mázba. Meg is lepődött Craig:

Kiemelt kép: Mark Sagliocco/Getty Images for The Museum of Modern Art