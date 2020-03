Nicsak, ki vagyok: Köllő Babett bújt az egyik jelmez alatt

Ő rejtőzött a Popcorn jelmez alatt, de láthattunk Busómant is a tegnapi adásban.

A Nicsak, ki vagyok legújabb adásában újabb négy jelmez mutatkozott be, láthattuk a Busómant, a Popcornt, a Gladiátort, meg a Virágot, utóbbi volt a legszürreálisabb egyébként és tovább is ment. Elsőnek a Gladiátor lepleződött le, Csollány Szilveszter Olimpia-bajnok volt alatta, aki egyébként az Exatlon Hungary Bajnokaként is szerepelt már a csatornán.

Másodjára a Popcorn lepleződött le, akiről kiderült, hogy Kollő Babett valójában. Hízelgő lehet számára, hogy a legtöbben énekesnőnek tippelték.

Végül pedig a Gladiátorról került le a maszk, akiről, Kajdi Csaba meg volt győződve, hogy Lakatos Márk az, de nem jött be a tipp, Bereczki Zoltán lepleződött le.

Kiemelt kép: Instagram / @tv2nicsakkivagyok