Paris Hilton élete legjobb döntésének tartja, hogy felbontotta eljegyzését

Azt is elárulta, hogy miért szakított Chris Zylkával.

Paris Hiltont még 2018-ban jegyezte el Chris Zylka, de kevesebb, mint egy év után már véget is ért a kapcsolatuk, erről mi is beszámoltunk akkor.

Paris Hilton felbontotta eljegyzését 10 hónapja kérte meg a kezét Chris Zylka.

Most az angol Cosmopolitannek adott interjújában szóba került az eljegyzése is, ahol Hilton elmondta, hogy utólag úgy érzi, jobb döntést nem is hozhatott volna.

Életem legjobb döntése volt. Szerintem nem ő volt a megfelelő ember számomra, úgy érzem én egy hihetetlen nő vagyok és olyant érdemlek, aki fantasztikus. Egyszerűen nem éreztem jó ötletnek a dolgot. Túl keményen dolgoztam ahhoz, hogy csak úgy összekössem az életemet valakivel csak úgy. Tökéletesnek kell lennie a választottamnak.

