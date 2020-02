Vajna Tímea: Úgy érzem, alakulóban van közöttünk valami

Néhány hete feltűnt Vajna Tímea közösségi oldalán egy férfi. Eleinte arról volt szó, hogy csak barátok, de kiderült, hogy annál egy kicsit többről van szó.

Zolit úgy ismertem meg, hogy Andy barátja volt, és érdekes, hogy korábban mindig idegesített és soha nem úgy néztem rá, mint egy férfira, aki nekem tetszik. Mindig arról beszélt Andynek és nekem is, hogy így, meg úgy csajozik, ám most a korábbi barátságból valami átalakult, és ez egy olyan érzés, ami kicsit segít nekem átlendülni a gyászon. Zoli nagyon tisztelte és szerette Andyt, még az ő otthonában is van Andyről kirakva kép, és néha kicsit azt érzem, hogy Andy lelke beleköltözött Zoliba, mert sokszor konkrétan ugyanúgy viselkedik, ahogy ő. Egy igazi gentleman módjára virágokat, ajándékokat küld, és úgy érzem, alakulóban van közöttünk valami. Most kimegyek Amerikába, később kijön utánam, és majd meglátjuk, mit hoz a jövő