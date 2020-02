A Beckham fiúk első sorból nézték a londoni Fashion Week kifutóját

Természetesen Victoria Beckham bemutatóját.

A brit divathéten Victoria Beckham is bemutatta márkája 2020-as őszi-téli kollekcióját, amiben nem csak az angol és az amerikai Vogue főszerkesztői, Edward Enninful és Anna Wintour támogatják már hosszú ideje, de családja is, akik majdnem teljes létszámmal részt is vettek a shown.

David Beckham mellett a nyolcéves Harper, valamint a 15 éves Cruz és a 17 éves Romeo is az első sorból figyelték a bemutat. Egyedül a legidősebb fiú, Brooklyn hiányzott az eseményről.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Victoria Beckham (@victoriabeckham) által megosztott bejegyzés, Febr 16., 2020, időpont: 2:40 (PST időzóna szerint)

Kiemelt kép: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP