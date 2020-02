Tolvai Reni is kinézett a szombat esti Fradi-Videoton meccsre

A Groupama Arénából szelfizett.

Szombat este van, ami azt jelenti, hogy éppen most játszik meccset a Ferencváros és a Videoton. A mérkőzésre kilátogatott Tolvai Reni is, aki szolid sminkben szurkol. Az énekesnő új száma két hete jelent meg, amiben édesapjáról emlékezik meg. A közvetítés szerint 15.271 néző ül most a nézőtéren,

vagyis Tolvaion kívül 15.270-en vannak még kint.