A-Rodnál senki nem bulizott nagyobbat J.Lo félidei műsora alatt

Posztolt egy videót magáról, ahogy a tömegben ugrálva ordítva csápol.

Pasijánál, Alex Rodrigueznél nincs nagyobb Jennifer Lopez rajongó, derült ki az énekes félidei show-ja alatt a Super Bowlon. Rodriguez ugyanis megosztott magáról egy videót jegyese fellépéséről, ahogy éppen a tömegben ugrálva, ordítva dúdolja a Get On The Floort úgy, mint aki élete legjobb buliján van éppen. Találj magadnak valakit, aki annyira lelkesen támogat bármiben, mint A-Rod J.Lo-t.

Kiemelt kép: Mike Coppola/Getty Images, Turner