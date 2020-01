Király Viktor már most retteg a naptól, amikor egyedül marad a gyerekével

Pedig van még néhány hónap a baba születéséig.

Az énekes és párja január elején egyidőben jelentették be, hogy összeházasodtak és hamarosan szülők is lesznek. Néhány napja azt is elmondták, hogy kisfiuk fog születni, annak ellenére, hogy másra számítottak. Király Viktor és Anita biztosak voltak benne, hogy lányuk lesz, ezért csak lányneveket néztek – mesélték a Fókuszban.

Arról is beszéltek, hogy egyáltalán nem ijedtek meg attól, hogy szülők lesznek, habár az énekes bevallotta, hogy valamitől azért tart.

Rettegni fogok attól a naptól, amikor Anita azt mondja, hogy most egyedül vigyázol a picire. Ő elmegy valahova, csajestére, én rettegni fogok, hogy mit kell csinálni.

Kiemelt kép: rtl.hu