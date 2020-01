Görbe Nóra kizöldült, nem is kellett nagymamának

Bár a kultikus Linda című sorozatnak már húsz éve vége, a televízió sokszor ismétli a népszerű produkciót, 2020 elejétől pedig online is megtekinthetők az epizódok. Görbe Nóra pályáját alapvetően határozta meg a Linda-sorozat.

A Vasárnapi Blikknek adott interjújában a színésznő elárulta, több csoport is van a Facebookon, amelyeket a rajongók hoztak létre. Ide sok régi videót és képet töltenek fel a sorozatból. Gyakran felvetődik, hogy legyen új Linda-film vagy egy új sorozat, de a színésznő úgy gondolja: „a sors keze, hogy nem jött össze eddig”. Elmondta: előfordul, hogy megszólítják az utcán, gyakran bókolnak neki azzal, hogy az elmúlt három és fél évtizedben semmit sem változott, viszont az is előfordul, hogy csak a hangja alapján ismerik fel.

Szerencsére jó géneket örököltem, például nem őszülök. Ezt apukámtól örököltem, ő úgy halt meg, hogy egyetlen ősz hajszála sem volt. Persze jókor mondom, hogy a hajam színe nem változik, hiszen most éppen zöldre színezett. Lehet, hogy sokan nem hiszik el, de tényleg nem az őszülés miatt festettem be. Szerettem volna egy kis színt, de szőke voltam már egy film miatt, és az nem tetszett. Ezért úgy döntöttem, hogy most kéket akarok. Végül hiába kente fel a fodrász a kék festéket, zöld lett, de egyáltalán nem bánom.