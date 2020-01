Nicole Kidman házát is fenyegeti az ausztrál bozóttűz, 500 ezer dollárt ajánlott fel

Július óta tombolnak bozóttüzek Ausztrália legtöbb részén, a tűzben eddig több mint félmilliárd vadállat pusztult el, a hivatalos statisztikák szerint 18 ember vesztette életét és többezer ház égett le. A Just Jared azt írja, tűz már fenyegeti az asuztrál színésznő, Nicole Kidman házát is. Kidman Instagramján posztolt arról, hogy családjával 500 ezer dollárt, vagyis közel 150n millió forintot adományoznak a tűzoltó szervezeteknek.

Ugyanennyit utalt közvetlenül a tűzoltó szervezeteknek Pink is. Az énekesnő Twitterén azt írta, teljesen lesújtja az, ami momst történik Ausztráliában, és Kidmanhez hasonlóan követőinek ő is ugyanazokat a szervezeteket ajánlotta, ha valaki egy kisebb vagy akár nagyobb összeggel támogatná a mentési folyamatokat.

I am totally devastated watching what is happening in Australia right now with the horrific bushfires. I am pledging a donation of $500,000 directly to the local fire services that are battling so hard on the frontlines. My heart goes out to our friends and family in Oz ❤️ pic.twitter.com/kyjDbhoXpp

— P!nk (@Pink) January 4, 2020