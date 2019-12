Neville a Harry Potterből durván másnapos a darts-vb után

Év vége van, ez nemcsak azt jelenti, hogy mindenki ipari mennyiségű virslit, lencsét meg pezsgőt vásárol, de azt is, hogy most tartják a darts vb-t, ami olyan celebeket is érdekel, mint Matthew Lewis, akit leginkább a Harry Potter-filmek Neville-jeként ismernek.

December 29-én Lewis a helyszínen, élőben nézte a világbajnokságot, ennek pedig annyira megörültek a szervezők, hogy kitették őt Twitterre, amit aztán a színész így kommentált:

I’ve been nursing a pretty rotten hangover all day from a big night at the darts. Now this #WrightPrice match is bringing me back from the dead. Thanks to @OfficialPDC for hosting us. https://t.co/H0s1zjzEDS

— Matthew Lewis (@Mattdavelewis) December 30, 2019