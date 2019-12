Egy brit férj Mr. Bean kartonfigurájával ijesztgeti a feleségét

Harry Lewis brit youtuber elég híres szereplője a platformnak, a Szigetországban emiatt elég sok fiatal ismeri, tekintve, hogy inkább videojátékokról készít tartalmat, valamint kihívásokról.

Ez mindegy is egyébként, mert most az apja érdekes számunkra. Mint az Lewis Twitter-bejegyzéséből kiderült, az apja egy Mr. Bean kartonfigurát kapott fiától, utóbbi viszont felesége ijesztgetésére használja azt, mert le-fel mozgatja azt a lakás különböző pontjain.

Zseniális:

Gave my Dad Mr Bean cut out for Christmas and he’s been moving it around the house to scare my Mum pic.twitter.com/lV1hznf4L8

— Harry (@wroetoshaw) December 25, 2019