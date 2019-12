Majka is Ronaldinhóval fotózkodott

Hajdú Péter és Curtis után ő is mutatott közös fotót a futballsztárral.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, Curtis és Hajdú Péter is együtt bulizott a hazánkban tartózkodó egykori brazil futballfenoménnal, Ronaldinhóval.

Mindketten posztoltak fotót is a sztárral, most Majka is beállt a sorba, borsodi testévérnek nevezve Instagramon a visszavonult focistát. Mivel ugyanazt a pólót viseli Ronaldinho, mint a korábbi magyar celebes felvételeken, így ez a fotó is akkor készülhetett, mint a többi. Sőt, Majka szerelése alapján ugyanakkor készült, amikor a William Gallas-szal közös szelfi is. Vajon miért várt eddig a kép megosztásával?

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Borsodi testvéremmel 😂♥️ Peter Majoros (@majesz187) által megosztott bejegyzés, Dec 20., 2019, időpont: 8:25 (PST időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram / @majesz187